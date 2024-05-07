ММО выделяет 2,5 млн рублей на завершение строительства научной базы (фото)

ММО выделяет 2,5 млн рублей на завершение строительства научной базы (фото)
Фото: Telegram-канал Музея мирового океана
Все новости по теме: Госзакупки

Музей мирового океана заключает договор на завершение строительства морской научно-экспедиционной базы (НЭБ) в посёлке Заливино под Полесском. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На работы выделено порядка 2,5 млн рублей. Закупка была осуществлена у единственного поставщика. Договор заключён с индивидуальным предпринимателем Романом Василевским. Согласно данным открытых источников, основной вид деятельности ИП — строительство жилых и нежилых зданий.

База расположена на земельном участке, прилегающем к маяку, в Береговом переулке, 1а. В перечень необходимых работ входят внутренняя отделка, монтаж санитарно-технического оборудования и водосточных труб. Работы необходимо завершить до 7 июня.

«Строители приступили к фасадным работам и отделке внутренних помещений. В здании разместятся образовательное пространство с лекционным оборудованием, которое позволит проводить и практические занятия с использованием специальных приборов: метеорологического полевого комплекта, полевых цифровых лабораторий по биологии и экологии. Первые такие занятия в НЭБ пройдут уже этим летом для участников ежегодного музейного водного похода «Путь к океану», — поясняли сотрудники музея в Telegram-канале учреждения в апреле.

«Этот проект задуман как самая настоящая морская школа, созданная Музеем Мирового океана, — прокомментировал генеральный директор ММО Денис Миронюк, — Наши музейные клубы „Юный моряк“, „Школа навигацких наук“ получили свою инфраструктуру на берегу залива. В перспективе здесь будут не только ремонтироваться, но и спускаться на воду музейные лодки, появится гавань».

О том, что у маяка в Заливино хотят открыть научно-экспедиционную базу и ангары для ремонта судов, стало известно в 2022 году. «А у нас тут [будет] научно-экспедиционная база, она необходима, ангары для ремонта небольших судов, лаборатории по изучению экологии залива, спортивные площадки, место под палаточный городок», — рассказывала заведующая сектором «Старый маяк Заливино» Музея Мирового океана Ольга Ткачёва.

Довоенный маяк в Заливино передали Музею Мирового океана летом 2020 года. Позже музей выкупил и дом смотрителя маяка.

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