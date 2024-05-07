Производитель отказался озвучить процент иностранных компонентов в ЛиАЗах

Полученные Калининградом 33 автобуса ЛиАЗ сертифицированы как отечественные, однако имеют массу иностранных компонентов. Сколько их в процентном соотношении, и из каких стран они поставлялись, производитель сообщить отказался.



«С некоторых пор компания не раскрывает такие данные, чтобы не подвести наших поставщиков под вторичные санкции, — сообщил директор дивизиона „Русские автобусы“ „Группы ГАЗ“ Николай Одинцов, отвечая на вопросы журналистов. — Мы все этому научены. Действительно, часть компонентов из Еврозоны пришла в Китай, но мы научены тем, что не раскрываем наших поставщиков. Транспорт сертифицирован как отечественный, поэтому он соответствует всем нормативам Минтранса и Минпрома и подпадает под все программы субсидирования и софинансирвоания».

Одинцов добавил, что на полученные Калининградом автобусы действует двухлетний гарантийный срок. Часть компонентов, как выяснилось во время приемки, необходимо заменить уже сейчас. Ходить автобусы будут по маршрутам № 11, 36 и 37. Ещё 11 машин «Калининград-ГорТранс» намерен получить по договору лизинга.