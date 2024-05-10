Минсоц: репатрианты могут приезжать в любой регион без согласования кандидатур

Репатрианты могут приезжать в любой регион России без согласования своей кандидатуры, а также жить в нем меньше трех лет. Об этом сообщила в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на информацию министерства социальной политики.



«Главное отличие репатриантов от соотечественников-участников госпрограммы переселения — это возможность переселения в любой регион России без согласования своих кандидатур. Кроме того, в отношении них не действует правило обязательного трёхлетнего периода проживания на территории вселения», — отмечается в ответе на запрос.

Вместе с тем репатрианты не имеют права на получение действующих мер поддержки, предусмотренных для соотечественников-участников госпрограммы: компенсации за переезд, провоз багажа и личного имущества, подъемные, пособие в случае отсутствия работы.

«Поэтому меры поддержки, предусмотренные для репатриантов постановлением правительства Калининградской области от 05.04.2024 № 134-п, это частичное возмещение понесенных ими расходов», — сообщили в пресс-службе.

Понятие «репатриант» ввели поправками в указ президента в конце 2024 года. Калининградская область стала одной из первых регионов России, где ввели меры поддержки для репатриантов.

В конце апреля в Калининградской области начал работу сервисный центр для адресного сопровождения соотечественников «Балтийский маяк». Он создан для адресного сопровождения семей соотечественников на всех этапах их переселения в регион. Специалисты центра будут помогать в оформлении документов, содействовать в решении актуальных вопросов, связанных с размещением и обустройством, социализацией детей, трудоустройством и получением предусмотренных мер поддержки.

