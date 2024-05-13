Власти планируют увековечить похороненных за границей воинов в Медведевке

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области совместно с администрацией Гурьевского округа и при участии ветеранского актива рассматривает возможность увековечения памяти воинов, погибших во время Восточно-Прусской операции в 1944-1945 годах и похороненных на территории Германии, Литвы и Польши, на территории Военно-мемориального кладбища «Курган Славы». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в ответе на запрос «Нового Калининграда».

«Вопрос увековечения памяти погибших при защите Отечества, включая тех, кто похоронен на территории Германии, Польши и Литвы также рассматривался в феврале этого года на заседании Совета при губернаторе Калининградской области по увековечению памяти погибших при защите Отечества, — сообщили в пресс-службе. — Его участники предложили ряд инициатив, включая создание зарубежной Электронной Книги Памяти Калининградской области и установку памятника советскому солдату- освободителю в парке Победы Калининграда, увековечивающего память погибших в годы Великой Отечественной войны, включая тех, кто похоронен на территории недружественных государств». В министерстве по муниципальному развитию сообщили, что «эти и другие решения в настоящее время прорабатываются».

Отметим, ранее на некоторых мемориалах региона был сделан ремонт, на замененных плитах не оказалось имен ранее увековеченных на них воинов. Это произошло в результате масштабной ревизии списков павших — эксперты КРОО «Наказ» на основе рассекреченных архивов выявили и исправили большое число ошибок, допущенных при «укрупнении» братских могил в 50-60-е годы. Часть имен, как отмечал руководитель организации Дмитрий Востриков, были указаны ошибочно не на тех мемориалах, на которых на самом деле были похоронены бойцы. В ходе ремонтов памятников постепенно планируется исправить ошибки и перенести имена погибших на те мемориалы, где похоронены воины.

При этом в ходе ревизии, в частности, выяснилось, что некоторые воины похоронены на территории мемориального комплекса в польском Бранёво. КРОО «Наказ» провело масштабную работу по установлению имен бойцов, похороненных в Бранёво, однако увековечить их не удалось из-за международной ситуации.