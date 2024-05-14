На «музей под открытым небом» в Советске выделяют почти 184 млн рублей

На благоустройство территории в рамках проекта «Музей города Советска под открытым небом» выделяют 183,7 млн рублей. Анонс тендера по выбору подрядчика опубликован на сайте областного центра торгов.
Заказчиком работ выступает администрация Советского округа. Финансирование предусмотрено в 2024 году.
В апреле проект «музея под открытым небом» в Советске прошел госэкспертизу. Документацию разрабатывала компания «Точка», зарегистрированная в Ленинградской области.Летом 2023 года Советск стал одним из победителей конкурса проектов создания комфортной городской среды. Федеральные средства выделили на музей города под открытым небом на территории от автовокзала до дворца культуры. Концепцией предусмотрены благоустройство вокзальной и городской площадей, создание прогулочной и торговой зон, а также зон отдыха. В районе памятника Ленину в центре Советска хотят установить деревянный настил для проведения мероприятий и временных праздничных сооружений.