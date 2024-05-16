Эксперт назвал причину тяжёлого старта «Балтики» в Премьер-лиге

Причина плохих выступлений «Балтики» в первой части сезона — нехватка времени на летнюю подготовку к высшему дивизиону российского футбола. Об этом «Новому Калининграду» заявил комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев.

Эксперт отметил, что летняя подготовка к новому сезону РПЛ вышла очень короткой: Первая лига для «Балтики» завершилась в начале июня, а старт в Премьер-лиге наступил в последней декаде июля. По мнению Нагучева, за такое время практически невозможно провести хорошую трансферную кампанию и подготовиться к «изменившимся реалиям».

«Команда отыграла сезон в ФНЛ (так до недавнего времени называлась Первая лига — прим. „Нового Калининграда“) и почти без раскачки вступила в РПЛ. Это разные вселенные. <...> А зимой ты уже планомерно готовишься, подбираешь новых игроков, поэтому весной „Балтика“ совсем другая. Здесь была просто тщательная работа и по трансферам, и по физике, и по функционалке», — рассказал комментатор.

Нагучев считает, что с подобными проблемами новички высшего дивизиона сталкиваются часто. В подтверждение своим словам он привёл пример воронежского «Факела», который в прошлом сезоне «еле-еле, но остался» в Премьер-лиге.

«У «Балтики тоже есть хорошие шансы. „Балтика“ показывает, на мой взгляд, из аутсайдеров самую интересную игру. <...> Эта команда скорее должна бороться за первую десятку, чем за выживание», — резюмировал эксперт.