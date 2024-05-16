Власти ищут подрядчика для второго этапа ревитализации Железнодорожного

Власти Правдинского муниципального округа ищут подрядчика для проведения второго этапа работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети и благоустройству в посёлке Железнодорожный. На ревитализацию выделено 315 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Заявки на участие в торгах принимаются до 24 мая. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 28 мая.

Согласно информации из проектной документации, «особое внимание в проекте уделено решению вопроса организации повышения единства и связности улично-дорожной сети, достижения нормального транспортного сообщения в исторической жилой застройке и безопасности движения в целом». На протяжении всех проектируемых улиц запланировано переустройство инженерных сетей в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих служб.

Проектом предусмотрено благоустройство центральной площади, включая торговые павильоны, территорий у здания администрации, музея дверей, ярмарки выходного дня, детской площадки и других зон.

На всех участках планируют заменить покрытия с учётом возможности доступа для маломобильных групп населения, установить малые архитектурные формы и провести озеленение. Также проектом предусматривается устройство гостевых автостоянок общего пользования. Работы необходимо выполнить до конца 2025 года.

По данным региональных властей, с 2017 по 2023 годы Фонд капитального ремонта отремонтировал в Железнодорожном 53 дома. Как сообщали в областном правительстве в ответ на запрос «Нового Калининграда», общая стоимость работ составила 354 млн рублей. Власти также заявляли о выделении средств на дороги, тротуары, окончание газификации и реконструкцию центральной площади в населенном пункте.