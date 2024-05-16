Региональный бизнес-омбудсмен: в области резко выросло количество самозанятых

В регионе зафиксирован резкий рост количества самозанятых граждан. Об этом заявила бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова на заседании постоянного комитета Заксобрания.

Она отметила, что этот налоговый режим востребован жителями региона. «На 1 января 2024 года [зарегистрировано] больше 67 тысяч [самозанятых]», — рассказала о статистике Нижегородова. При этом количество бизнеса в области вышло на плато. За 2021-2023 годы его число остаётся неизменным.

В начале января топ-менеджеры и экономисты Калининградской области высказали предположения, что ждёт местный бизнес в 2024 году. Звучали догадки, что регион может потерять свою инвестиционную привлекательность. Все негативные прогнозы давались с оглядкой на сложную транспортную доступность региона. Глава КТПП Феликс Лапин заявил, что обеспечение приемлемых условий логистики в Калининград и из него — основная задача регионального правительства.

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