Еще не «осажденная крепость», но уже остров: чего ждет калининградский бизнес от 2024 года

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Региональное предпринимательское сообщество демонстрирует чудеса выживания, стойкости и удивительной способности приспосабливаться даже к самым, казалось бы, невыносимым условиям. Калининградский бизнес пережил (правда, все же потерями) кризис 2009 года, прошел проблему-2016, а сейчас вынужден существовать в тяжелейших условиях, связанных с санкционным давлением и логистическими проблемами из-за отсутствия общих границ с остальной территорией России. «Новый Калининград» поинтересовался у топ-менеджеров и предпринимателей-членов Балтийского делового клуба (БДК), ритейла и главы Торгово-промышленной палаты, что ждет экономику региона и чего ждут они сами от 2024 года.



Региональная экономика в 2024 году продолжит «тихую перестройку», основанную на факторах дефицитности областного бюджета, изменения логистических потоков и ставок банковского процента. Такое мнение высказал заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев.

«Существенное увеличение ставок приведёт к снижению инвестиционной активности бизнеса, что будет только усугубляться отсутствием стабильных логистических цепочек между Калининградской областью и регионами ввоза-вывоза сырья, комплектующих и готовой продукции, — полагает Алексей Елаев. — Если 2023 год фиксировал замедление инвестиций и замораживание проектов (например, в строительстве), то этот год приведёт к ещё большему снижению. Понятно, что индекс промышленного производства будет продолжать расти, но это — условная величина, связанная с крайне низкой базой 2022 года, раньше 2026 года ожидать возвращения на предыдущие позиции не приходится даже по самым смелым подсчетам».

Существенный же дефицит областного бюджета (6 млрд рублей), по мнению Елаева, приведёт к снижению субсидий и мер поддержки предпринимательства, отсутствию перспектив ослабления налогового бремени и замораживанию государственных инвестиций в новые капитальные проекты. «То есть старое будут достраивать, практически ничего нового не будет, — полагает топ-менеджер компании-ритейлера. — Единичные проекты с федеральным финансированием если и останутся, то тоже как окончание ранее задуманного, а областная поддержка будет, скорее всего, неденежной: выделением земельных участков или государственными гарантиями».

Заработные платы если и будут расти, то за счет госсектора, где заложен годовой рост около 6 процентов. «Частные же работодатели в отсутствие перспектив расширения будут скорее оптимизировать существующие вакансии на рынке труда, чем увеличивать заработную плату», — прогнозирует эксперт.





Президент БДК, директор Калининградского филиала «БКС Мир инвестиций» (отрасль — финансы и инвестиции) Виталий Багаманов признает, что финансовая сфера как никакая другая находится в ежедневном «тонусе» — постоянно меняются правила, под которые необходимо подстраиваться и налаживать новые варианты осуществления платежей и работы с валютами клиентов.

«Полагаю, что в этом смысле 2024 год еще вполне может принести неприятные „сюрпризы“. Хотя к ним уже все давно привыкли, — считает Виталий Багаманов. — С другой стороны, если говорить об инвестициях, то прошлый 2023 стал настоящим прорывом. Тем, кто готов воспользоваться открывающимися возможностями, он принес ощутимую прибыль. А тем, кто в результате санкций оказался с заблокированными активами, механизмы замещения иностранных активов и выплаты замороженных в иностранных юрисдикциях средств позволили получить доступ к заметной части своего портфеля». По его словам, в 2024 эта работа продолжится, и негативный эффект от 2022 года будет нивелирован в еще большей степени.

Генеральный директор ООО «ЕАГ Инжиниринг» (производство стройматериалов), член Совета БДК Андрей Быков не ждет от 2024 года хороших новостей: «Грустно, так как мы заложники логистики и всего, что с этим связано. Рост цен на перевозку делает наш бизнес неконкурентным в России, а калининградский рынок для нас чересчур маленький».

Председатель рыболовецкого колхоза «За Родину» (добыча и переработка рыбы), член БДК Сергей Лютаревич смотрит в будущее более оптимистично, потому что «просто нет другого выхода».





«Будем развиваться и сохранять традиции, — говорит Лютаревич. — В части добычи мы ждем неплохой улов, главное, чтобы не подвела погода. Флот и рыбаки готовы. Надеемся, что все будет хорошо. В части переработки у нас много вызовов, мы сильно завязаны на логистику. Как по доставке в регион полуфабрикактов для производства, так и по вывозу из региона готовой продукции».

Как отмечает Сергей Лютаревич, рыбопереработчики надеются на паромы и «очень ждут решения, что все, что идет водным путем, должно субсидироваться федеральным центром, а не только подсанкционные товары», поскольку водный путь — самый доступный вид транспорта для региона в текущих условиях.

При этом тревогу у главы рыбколхоза вызывает ситуация с трудовыми ресурсами. «Экономика региона развивается, предприятия открываются, а притока населения недостаточно. Волнуемся, что специалистов будут просто перекупать, поднимая зарплаты», — отмечает Лютаревич. По его словам, с 1 января 2024 года рост зарплат по отрасли составил уже 30%. «Рискуем, что часть предприятий станут убыточными, так как производство консервов — это низкорентабельный бизнес, — говорит предприниматель. — Растущие ставки по кредитам нас так же волнуют, выходом является субсидирование».

Вице-президент «Автотор холдинга» (автомобилестроение), член Совета БДК Дмитрий Чемакин ждет от 2024 года резкого снижения непроизводственных издержек, доля которых крайне сильно выросла в последние годы, а именно — снижения расходов на транзакции, транспортировку. «Мы видим в этом плане позитивный тренд, по сравнению с 2022 годом — это небо и земля, — отмечает Дмитрий Чемакин. — Мои ожидания в смысле пожеланий — необходим стабильный курс рубля. Влияние на эти факторы в руках органов власти. Надеюсь, что у них хватит сил и возможностей удержать их в необходимых диапазонах».

Также вице-президент «Автотор холдинга» уверен, что в ближайший год должна произойти стабилизация автомобильного рынка. Чемакин считает, что сегодня рынок чрезмерно перенасыщен различными брендами, на нём высока конкуренция. «Потребитель должен сделать свой выбор, надеюсь, что в пользу отечественных производителей, то есть нас», — ожидает топ-менеджер автохолдинга.





Вице-президент БДК, член правления Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков Сергей Гоз, возглавляющий ООО «Сталена» (грузоперевозки), считает, что число участников рынка грузоперевозок будет продолжать сокращаться.



«Транспортная отрасль продолжит непростой процесс трансформации. Она всегда подстраивалась под конъюнктуру рынка. Безусловно, по количеству участников идет сокращение, и оно еще будет продолжаться. Это объективные реалии, связанные с изменением географии рынков и маршрутов движения грузов в область и из области», — считает Сергей Гоз. По его словам, в течение 2024-2025 года процесс сокращения количества участников «должен завершиться».

Генеральный директор ООО «ДФЛ транспорт» (транспортная логистика), член БДК Олег Калашник надеется, что выправится ситуация с паромами: «Делай что можешь, а дальше будь что будет. На первом плане сейчас находится геополитика. Возможность повлиять на ситуацию есть у власти и в меньшей степени у бизнеса».

По его мнению, основная сложность — недостаточность мощностей для транспортировки морем и стоимость этой транспортировки. «Ожидаем, что весной ситуация выправится по количеству паромов, очень на это надеемся, — говорит Олег Калашник. — Субсидирования стоимости транспортировки пока также недостаточно. Его необходимо увеличить, чтобы калининградский бизнес вновь был конкурентоспособен в части издержек».

Президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» (Калининградской ТПП), в прошлом министр экономики в правительстве экс-губернатора Георгия Бооса Феликс Лапин среди негативных моментов, которые осложняли жизнь весь прошлый год и продолжат влиять на экономику и в дальнейшем, называет борьбу за транспортную доступность региона.





«Сложнее всего сейчас приходится транспорту, который идёт сухопутьем, — признает президент КТПП. — С прицелом на будущее стоит задача сохранить эти грузоперевозки, в первую очередь, задействовать мощности железной дороги. В то, что это удастся, вселяет уверенность формирования транзитного грузопотока из Казахстана, Кыргызстана в страны ЕЭС через Калининградскую область. Я говорю об угле. Плюс развитие контрейлерных перевозок, что положительно скажется не только на сохранении железнодорожных, но и автомобильных перевозок».

Что касается хороших перспектив, по словам Феликса Лапина, будут развиваться каботажные перевозки, ожидается, что порт Балтийска будет принимать контейнеровозы из Юго-Восточной Азии, запланировано строительство двух железнодорожных паромов, на линию выйдут паромы, предназначенные для перевозки накатной техники.

«Ожидаемое количество кругорейсов для новых паромов составляет порядка 5-6 единиц, там увеличено количество розеток для подключения рефрижераторов, и это существенно улучшит ситуацию с перевозкой большегрузов», — считает Феликс Лапин. Также, по его словам, «совсем немного времени осталось до ввода в эксплуатацию международного морского терминала в Пионерском — весной начнётся пробная эксплуатация, срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2024 года».

Кроме того, активно нарабатываются линии, по которым пойдут грузы из Юго-Восточной Азии, Северной Африки. По мнению эксперта, они должны обеспечить как поступление сырья, так и экспортные поставки готовой продукции. «А если груз компактный и очень дорогой, есть возможность задействовать грузовую авиацию для его доставки в регион или вывоза на остальную таможенную территорию ЕАЭС», — отмечает Феликс Лапин. Также глава КТПП надеется на подвижки в таможенном администрировании — что будет нормативно определен порядок идентификации грузов, поступающих в область «Почтой России».





Основная задача правительства Калининградской области, федеральных органов власти и бизнес-сообщества, по словам Феликса Лапина, — обеспечить приемлемые условия логистики. «И с ней мы, я надеюсь, справимся», — считает он.

Что касается промышленности, то глава КТПП также не теряет оптимизма и полагает, что, несмотря на все трудности и удорожание логистики, в области продолжат работать предприятия, использующие импортное сырье и комплектующие, поступающие из Юго-Восточной Азии, поскольку регион стоит на маршруте этих поставок.

По словам Феликса Лапина, сохранятся и те предприятия, которые перерабатывают российское сырье, но ориентированы на экспорт. А вот компании, ориентированные на рынок ЕАЭС и работающие на отечественном сырье, изучают возможности релокации, но у них могут возникнуть сложности с релокацией профессиональных трудовых коллективов.

«Есть ли у нас перспективы? Конечно, есть! Сейчас в регионе реализуются масштабные инвестиционные проекты — как по производству уникальной продукции, так и по переработке сельскохозяйственного сырья, — говорит Феликс Лапин. — Продовольственного кризиса ожидать не стоит. Мы с избытком обеспечиваем себя зерном, мясом, яйцами и курятиной (дефицит с этими продуктами нас не затронул), молочной продукцией. Может уменьшиться ассортимент за счёт вымывания импортных товаров, но это место, уверен, с удовольствием займут российские производители». При этом, по словам Лапина, есть повод для волнения у тех, кто любит бананы: «Основного поставщика — Эквадор — лихорадит, а это может негативно отразиться на цене и наличии в продаже этой толстокожей ягоды».

В целом же, как признает Феликс Лапин, прогнозы сегодня делать непросто: «Пожалуй, ни один учебник экономики не сможет дать подсказку, ведь наш регион оказался в уникальных условиях. До состояния „осажденной крепости“ мы, пожалуй, еще не дошли, но островом уже себя почувствовали».

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / Новый Калининград