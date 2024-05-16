Врио губернатора Калининградской области Беспрозванных представят 17 мая

Исполняющего обязанности Губернатора калининградской области Алексея Беспрозванных представят 17 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство в четверг, 16 мая.



«Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан представит врио губернатора Алексея Беспрозванных в Калининграде в пятницу, 17 мая. В мероприятии примут участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, члены правительства области, представители федеральных структур и ведомств, сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы от региона», — рассказал начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.



Во вторник, 14 мая, Владимир Путин назначил Антона Алиханова министром промышленности и торговли Российской Федерации. В новой должности он обещал «помощь и поддержку» Калининградской области, которая, как отметил экс-губернатор, стала для него родной. Руководить регионом вместо Алиханова на правах исполняющего обязанности будет Алексей Беспрозванных, ранее занимавший мост замминистра в Минпромторге РФ. До этого Беспрозванных работал в Барнауле в компании МТС на разных должностях, а затем в Воронежской области — директором филиала компании. В 2012 году Беспрозванных пришёл в правительство Воронежской области на пост зампреда.

