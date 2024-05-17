Гуцан о заслугах Алиханова: регион достиг самообеспеченности по яйцу и мясу

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан считает, что Калининградская область за последние годы добилась значительных результатов в своем развитии, и это заслуга правительства экс-губернатора Алиханова. Об этом Гуцан заявил на церемонии представления врио главы региона Алексея Беспрозванных в Калининграде в пятницу.



Гуцан отметил, что регион добился результатов, «несмотря на внешние угрозы и возросшее давление» со стороны целого недружественных иностранных государств. «Это, не побоюсь этого слова, безусловно, заслуга Антона Андреевича Алиханова, правительства Калининградской области, представителей федеральных органов власти, показавших способность в сложных условиях работать единой командой за решения поставленных задач президентом РФ и Правительством нашей страны», — сказал Александр Гуцан.

По его словам, в регионе «реализован комплекс конкретных действий, направленных на обеспечение транспортной, энергетической и продовольственной безопасности Калининградской области в условиях санкционного давления». Среди заслуг правительства Алиханова полпред президента назвал введение в эксплуатацию новых ТЭС, старт работы терминала регазификации. «Для обеспечения транспортной безопасности в Балтийске построен и функционирует железнодорожный паромный комплекс», — сообщил Гуцан. В настоящее время в регионе реализуются проекты по созданию нескольких крупных промышленных предприятий.

«Обеспечение жителей продовольствием собственного производства стало одним из главных приоритетов правительства региона. Регион достиг полной самообеспеченности по зерну, сырому молоку, мясу, мясопродуктам, картофелю и почти на 100% по куриному яйцу, — добавил полпред президента. — С учетом динамики объемов производства увеличилась самообеспеченность и по другим продуктовым позициям».

Он также отметил, что главная задача врио губернатора Алексея Беспрозванных — обеспечить стабильную работу и развитие экономики в социальной сфере и инфраструктуры Калининградской области. «Калининградская область для всех нас остаётся одним из ведущих и перспективных регионов нашей страны. Её жители — настоящие граждане своей страны, настоящие патриоты, искренне любящие и болеющие за нашу необъятную Родину», — сказал Александр Гуцан. В заключение он пожелал Беспрозванных «оправдать доверие главы государства и надежды всех жителей области на дальнейшее развитие региона, продолжение той работы, которая была начата и проводилась Антоном Алихановым».