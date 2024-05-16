Синий вместо голубого: два пляжа Янтарного получили «флаги качества» сезона 2024

Пляжи Янтарного первыми в Калининградской области получили награду «Синий флаг». Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» глава администрации муниципалитета Артур Крупин.

Он уточнил, что «Синими флагами» отметили сразу два пляжа — «Центральный» и «Янтарный». Соответствующие сертификаты власти Янтарного получили 15 мая. «Основными критериями отбора являются чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства», — напомнил Крупин.

Также он уточнил, что пляжный сезон-2024 в Янтарном стартует 1 июня, и заверил, что муниципалитет готовится к его открытию.

Напомним, в 2024 году Янтарный впервые за 8 лет не подал заявку на международный «Голубой флаг», причиной стала международная обстановка. Пляж в Янтарном был первым в России, получившим «Голубой флаг», он удостаивался этой награды ежегодно с 2016 года. В этом же году муниципалитет решил оформить российский аналог награды — «Синий флаг», который получают «пляжи высшей категории».