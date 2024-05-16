Синий вместо голубого: два пляжа Янтарного получили «флаги качества» сезона 2024

Все новости по теме: Пляжный вопрос

Пляжи Янтарного первыми в Калининградской области получили награду «Синий флаг». Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» глава администрации муниципалитета Артур Крупин.

Он уточнил, что «Синими флагами» отметили сразу два пляжа — «Центральный» и «Янтарный». Соответствующие сертификаты власти Янтарного получили 15 мая. «Основными критериями отбора являются чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства», — напомнил Крупин.

Также он уточнил, что пляжный сезон-2024 в Янтарном стартует 1 июня, и заверил, что муниципалитет готовится к его открытию.

Напомним, в 2024 году Янтарный впервые за 8 лет не подал заявку на международный «Голубой флаг», причиной стала международная обстановка. Пляж в Янтарном был первым в России, получившим «Голубой флаг», он удостаивался этой награды ежегодно с 2016 года.  В этом же году муниципалитет решил оформить российский аналог награды — «Синий флаг», который получают «пляжи высшей категории». 

wD25NTe6Af0.jpgMY4hLMA02-Y.jpg

Фото со страницы Артура Крупина «ВКонтакте»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter