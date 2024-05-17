Беспрозванных пообещал сделать Калининградскую область лучшим регионом России

Беспрозванных пообещал сделать Калининградскую область лучшим регионом России
Алексей Беспрозванных, фото: правительство Калининградской области
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Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал приложить все усилия, чтобы сделать регион и его жителей лучшими в России. Об этом он заявил во время своей официальной презентации в пятницу, 17 мая.

Выступая в правительстве области, врио губернатора назвал Калининградскую область «стратегически важным регионом для страны». Он отметил вклад Антона Алиханова в развитие эксклава и поблагодарил его за «результаты и многие практики, которые в Калининградской области были сформированы и сегодня применяются в других регионах Российской Федерации». Для самого Беспрозванных назначение на должность временного главы региона, по его словам, — «большая честь и высокая ответственность».

«Я сделаю максимально для того, я вложу весь свой опыт здесь для того, чтобы Калининградская область стала одной из самых лучших, и жители Калининградской области чувствовали себя лучшими жителями России. Поэтому хотел бы рассчитывать на вашу поддержку, на конструктивную взаимосвязь», — заявил врио губернатора.

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Во вторник, 14 мая, Владимир Путин назначил Антона Алиханова министром промышленности и торговли Российской Федерации. В новой должности он обещал «помощь и поддержку» Калининградской области, которая, как отметил экс-губернатор, стала для него родной. Руководить регионом вместо Алиханова на правах исполняющего обязанности будет Алексей Беспрозванных, ранее занимавший мост замминистра в Минпромторге РФ. До этого Беспрозванных работал в Барнауле в компании МТС на разных должностях, а затем в Воронежской области — директором филиала компании. В 2012 году Беспрозванных пришёл в правительство Воронежской области на пост зампреда.

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