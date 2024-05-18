Филиал Третьяковской галереи получил свой адрес в Калининграде

Филиал Третьяковской галереи получил свой адрес в Калининграде
Фото: министерство по культуре и туризму Калининградской области

Филиал Третьяковской галереи зарегистрировали по адресу Парадная набережная, 3. Об этом сообщает министерство по культуре и туризму Калининградской области в субботу, 18 мая.

Ведомство отметило, что соответствующие адресные таблички уже установлены на фасаде учреждения. На данный момент в музее идут пусконаладочные работы и обустраиваются места для работников.

«Филиал Третьяковской галереи в Калининграде откроется уже в этом году выставкой „Пять веков русского искусства“, для которой было отобрано более 300 произведений искусства из коллекции Третьяковской галереи — работы разного времени и творческих направлений раскрывают разнообразие древнерусского искусства и искусства Просвещения, знакомят с работами передвижников и экспериментами авангардистов, а также показывают основные векторы современного искусства», — говорится на официальной странице областного минкультуры и туризма «ВКонтакте».

Ранее Антон Алиханов заявлял, что филиал Третьяковской галереи в Калининграде власти надеются открыть для посетителей в августе. В январе учреждение культуры официально ввели в эксплуатацию.

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