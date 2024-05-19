Власти запретили строительство около «Нимфы» на променаде Светлогорска

Власти запретили строительство около «Нимфы» на променаде Светлогорска
Фото: Пруссия39
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Служба госохраны памятников установила требования к градостроительным регламентам в границах территорий охранных зон объекта культурного наследия регионального значения «Горельеф «Нимфа» (скульптор Г. Брахерт, бронза, 1938 год). Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

В границах территории объекта запрещается строительство, в том числе, возведение нестационарных торговых объектов, за исключением их временного размещения во время культурно-массовых мероприятий. Кроме того, не допускается установка рекламных конструкций, глухих ограждений, самовольная вырубка деревьев и т.п. Рядом с горельефом можно размещать спортивные и детские площадки, в случае отсутствия необходимости вырубки зеленых насаждений.

Проект зон охраны прошел экспертизу в марте. В ней отмечалось, что прежняя зона была разработана в 2008 году, проект проект отличался «большим количеством грубых ошибок»: «В том числе, при разработке проекта авторы ошибочно определили место расположения объекта культурного наследия регионального значения „Горельеф „Нимфа“ (скульптор Г. Брахерт, бронза)“ на схеме, в результате чего границы территории и охранная зона объекта культурного наследия была установлена в более чем 600 метрах от фактического расположения памятника истории и культуры». Поэтому было принято решение о подготовке отдельных проектов зон охраны объектов культурного наследия.



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