В Калининграде суд признал невиновным «янтарного короля» Виктора Богдана

В Калининграде Ленинградский районный суд признал невиновным «янтарного короля» Виктора Богдана по уголовному делу по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Об этом сообщил портал «Руград» со ссылкой на областной суд.

Виктора Богдана оправдали за непричастностью к совершению преступления, кроме того, за ним признали право на реабилитацию. Приговор суда первой инстанции может быть обжалован.

Как уточняет «Руград», помимо Виктора Богдана, обвиняемым по делу выступал его племянник Игорь Богдан, который получил 3 года условно. Третий обвиняемый — тесть «янтарного короля» Вячеслав Афонин — умер, пока суд рассматривал дело.

В Калининграде заочно судят «янтарного короля» Виктора Богдана. Вот его история



Напомним, как писал «Новый Калининград», в декабре 2021 года в Ленинградский районный суд Калининграда поступило уголовное дело в отношении Виктора Богдана и двух его подельников. Все трое обвиняются в попытке незаконно возместить НДС из бюджета РФ на сумму 105,237 млн рублей. Судебный процесс по этому делу все еще продолжается. На этапе следствия в качестве фигурантов дела назывались три человека, объявленных в международный розыск: сам Виктор Богдан, а также два его бизнес-партнера — Вячеслав Афонин и Валерий Деев. Однако к моменту отправки материалов в суд в обвинительном заключении Деев и возглавляемая им компания «Специалист» уже не фигурировали. В марте 2023 года стало известно, что Валерия Деева, некогда проходивший фигурантом по уголовному делу Виктора Богдана, признали виновным в попытке незаконного возмещения НДС за продажу обработанного янтаря.

