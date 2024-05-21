Светлогорские власти выдали разрешение на вырубку 1054 деревьев в Филинской бухте

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В Филинской бухте на месте строительства молодежного образовательно-досугового центра вырубят 1054 дерева. Соответствующее разрешение предусмотрено в порубочном билете, утвержденном начальником отдела ЖКХ Светлогорского городского округа.

Разрешение выдано «Центру молодёжи» Калининградской области.  77 деревьев будет спилено в рамках «санитарной вырубки», еще 887 — для осуществления «реконструкции зеленых насаждений». Порубочным билетом, который действителен в течение года, предусмотрено компенсационное озеленение. Работы будут проведены на участке с кадастровым номером 39:17:040003:218 в поселке Донское на ул. Дивной, з/у 1А, на месте турбазы Балтфлота «Янтарный берег».

Напомним, на территории Филинской бухты идет строительство молодежного образовательно-досугового центра. Ранее сообщалось, что образовательный молодежно-досуговый центр будет рассчитан на 500 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Объект расположится на месте бывшей турбазы «Янтарный берег». Земля передана в региональную собственность (ранее она принадлежала Роспатриотцентру, структуре Федерального агентства по делам молодежи). Рядом, в Филинской бухте, строится еще один центр для молодежи и детей — спортивный. Этот объект займет, в том числе, часть пляжной зоны. В октябре 2023 года участок, на котором расположен комплекс зданий бывшей турбазы, был переведен в «зону объектов отдыха и туризма».

Проект демонтажа бывшей турбазы Балтфлота в Филинской бухте прошел государственную экспертизу.

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