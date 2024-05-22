КГТУ ищет подрядчика для ремонта барка «Крузенштерн» за 30 млн рублей

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Калининградский государственный технический университет выделил на капитальный ремонт учебно-парусного судна «Крузенштерн» более 30 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

В документации к тендеру отмечено, что работы необходимо провести в корпусной части барка. Так, планируется ремонт 7 цистерн с питьевой водой. У резервуаров также хотят заменить металл в цистернах после пескоструйной очистки. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 32,7 млн рублей. Подрядчика определят 30 мая. Ему предстоит приступить к ремонту в срок не позже 10 октября и завершить его до 20 декабря.

Во вторник, 21 мая, УПС «Крузенштерн» отправилось в навигацию. Ранее в БГАРФ КГТУ сообщили, что это будет первый морской поход парусника за последние четыре года, поскольку на барке проводились длительные ремонтные работы, связанные с заменой главных двигателей. Университет в начале мая также выделил финансирование на капремонт барка «Седов» с пояснением, что работы необходимы для в целях восстановления технико-эксплуатационных характеристик судна. Спустя несколько дней стало известно, что финансирование учебных парусников увеличили вдвое. Эти суммы направят на ежегодные ремонтные мероприятия, зарплаты моряков, налоги и прочие траты.

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