Пятеро калининградцев претендуют на звание почётного гражданина города

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На получение звания почётного гражданина Калининграда выдвинули 5 кандидатов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в комиссии горсовета по местному самоуправлению и социальной политике в среду, 22 мая.

Среди претендентов значатся глава регионального Заксобрания Андрей Кропоткин, ректор Калининградского технического университета Владимир Волкогон, первый глава городской администрации Виталий Шипов, митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим (Владимир Мелконян) и промышленник Эдуард Малышев. Депутаты будут голосовать за присвоение им звания на заседании городского совета Калининграда 29 мая. Для получения статуса каждому претенденту необходимо набрать ⅔ голосов от всего собрания.

При этом кандидатуру ректора КГТУ Волкогона могут рассмотреть в 2025 году, если университет направит в горсовет соответствующее ходатайство. «[В таком случае] оне не будет рассматриваться, а уже в автоматическом режиме это пойдёт, что в следующем году [рассмотрят]», — заявил «Новому Калининграду» зампред городского совета Калининграда Юрий Саломохин.

В прошлом году на звание почётного гражданина Калининграда выдвигались 8 кандидатур. Победителем стал ветеран боевых действий Сергей Сидоренко.

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