Солнечные часы на променад в Светлогорске планируют вернуть к началу лета

Мозаичное панно «Солнечные часы» рассчитывают вернуть на светлогорский променад к 1 июня. Об этом сообщает Служба охраны культурного наследия Калининградской области на своей странице «ВКонтакте».

«Как сообщает сегодня директор ООО „Гранмар“ И.А. Беляев, завершена „камеральная“ сборка одного из символов области — мозаичного панно „Солнечные часы“. Монтаж на уже подготовленной родной площадке исполнители работ, как и обещали, постараются закончить к 1 июня», — говорится в посте.

Культурный объект демонтировали с променада в Светлогорске летом прошлого года. Проектом реставрации занималась компания «ЭкспертПроектРеставрация». В марте стало известно, что у панно заменили 60% смальты. До этого памятник реставрировали в 2005 году, после чего его внешний облик несколько изменился. При проведении работ вместо аутентичной мозаики была использована стеклянная глянцевая смальта. В 2017 году Солнечные часы в Светлогорске признали выявленным объектом культурного наследия, а в 2022-м — объектом культурного наследия регионального значения.

Демонтаж с возвратом: Солнечные часы в Светлогорске решили разобрать для реставрации