Солнечные часы на променад в Светлогорске планируют вернуть к началу лета

Солнечные часы на променад в Светлогорске планируют вернуть к началу лета
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Мозаичное панно «Солнечные часы» рассчитывают вернуть на светлогорский променад к 1 июня. Об этом сообщает Служба охраны культурного наследия Калининградской области на своей странице «ВКонтакте».

«Как сообщает сегодня директор ООО „Гранмар“ И.А. Беляев, завершена „камеральная“ сборка одного из символов области — мозаичного панно „Солнечные часы“. Монтаж на уже подготовленной родной площадке исполнители работ, как и обещали, постараются закончить к 1 июня», — говорится в посте.

Культурный объект демонтировали с променада в Светлогорске летом прошлого года. Проектом реставрации занималась компания «ЭкспертПроектРеставрация». В марте стало известно, что у панно заменили 60% смальты. До этого памятник реставрировали в 2005 году, после чего его внешний облик несколько изменился. При проведении работ вместо аутентичной мозаики была использована стеклянная глянцевая смальта. В 2017 году Солнечные часы в Светлогорске признали выявленным объектом культурного наследия, а в 2022-м — объектом культурного наследия регионального значения.

Демонтаж с возвратом: Солнечные часы в Светлогорске решили разобрать для реставрации

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter