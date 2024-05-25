Минстрой: на светлогорский променад возвращают солнечные часы «Зодиак» (видео)

На променаде Светлогорска начали монтировать отреставрированные солнечные часы «Зодиак». Работы стартовали накануне. Об этом сообщило на своей странице «ВКонтакте» региональное министерство строительства и ЖКХ.



«Работа предстоит в несколько этапов. Ранее специалисты подготовили навес и подсыпку под мозаичное панно. Теперь часы нужно по частям закрепить на месте. Металлический стержень (гномон), который отбрасывает тень и показывает время, уже установлен. Полная композиция с обрамлением контура и привязкой к благоустройству вокруг солнечных часов будет готова к 1 июля», — уточнили в министерстве.



Культурный объект демонтировали с променада в Светлогорске летом прошлого года. Проектом реставрации занималась компания «ЭкспертПроектРеставрация». В марте стало известно, что у панно заменили 60% смальты. До этого памятник реставрировали в 2005 году, после чего его внешний облик несколько изменился. При проведении работ вместо аутентичной мозаики была использована стеклянная глянцевая смальта. В 2017 году Солнечные часы в Светлогорске признали выявленным объектом культурного наследия, а в 2022-м — объектом культурного наследия регионального значения.