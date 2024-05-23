ФКР показал, как будут выглядеть дома на ул. Елены Ковальчук и пр-те Победы (фото)

ФКР представил облики домов № 3-9 на ул. Елены Ковальчук и № 2-6 на проспекте Победы после капитального ремонта. Иллюстрации фонд опубликовал в своём телеграм-канале в четверг, 23 мая.



Архитектор Артур Сарниц заявил, что облики «получены по историческим референсам». На домах возведут фронтоны и заменят кровлю. Главный архитектор Фонда капремонта области Наталья Пьянкова отметила, что для каждого строения разработают индивидуальные ограждения балконов «и прочие архитектурные элементы». Крыши оформят из нескольких видов керамической черепицы.

«Здесь также появятся индивидуальные элементы в виде рельефных скульптур, архитектурно-художественная подсветка и вертикальное озеленение», — говорится в посте.