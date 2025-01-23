В Фонде капремонта отказались от «ганзейских» фронтонов на двух домах в центре (фото)

Фонд капитального ремонта Калининградской области отказался от надстройки псевдоисторических фронтонов и высоких крыш на двух многоквартирных домах в Центральном районе Калининграда. Речь идет о домах № 3–9 на улице Елены Ковальчук и № 2–6 на проспекте Победы, проекты которых готовил архитектор Артур Сарниц.

«В соответствии с первоначальным вариантом архитектурной концепции капитального ремонта объектов предполагалось возведение фронтонов, — пояснил в ответе на официальный запрос „Нового Калининграда“ заместитель гендиректора Фонда Денис Лещенко. — Это приводило к увеличению нагрузки на несущие элементы зданий, в связи с чем было принято решение о выполнении работ без возведения фронтонов».

Напомним, что в мае 2024 года пресс-служба ФКР опубликовала слайды, на которых изображался будущий облик указанных домов.

Фото: пресс-служба ФКР Калининградской области

«Новый облик зданий получен по историческим референсам, — комментировал слайды Артур Сарниц. — По концепции возведём фронтоны, поменяем кровлю. Мы также применим традиционные для нашего региона приёмы работы с кирпичом и декоративными элементами: это рельефность кирпича и горизонтальный и вертикальный курс из кирпича с разной величиной выноса — попросту гребёнка».

Тогда же генеральный директор Фонда капремонта Олег Туркин сообщал, что его организация «не заигрывает со стариной», а ремонтирует дома «в духе и формах характерной архитектуры южной Балтики».