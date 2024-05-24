Средний медперсонал подал в суд на поликлинику из-за отказа в «ковидных» выплатах

Представители среднего медицинского персонала Городской детской поликлиники подали в суд на учреждение из-за отказа в компенсационных выплатах в размере 25 процентов от оклада, которые полагаются отдельным категориям лиц, подвергающимся риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Дело назначено к рассмотрению в суде Ленинградского района на 28 мая.



В своём иске сотрудники поликлиники поясняют, что фельдшеры, относящиеся к среднему медперсоналу, оказывают первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях — осуществляют осмотр больных детей, выезжают и оказывают неотложную медицинскую помощь на дому, проводят забор биологического материала для экспресс-тестов ИХА на COVID-19, выявляют больных детей с новой коронавирусной инфекцией и т.д. Медсестры проводят прием пациентов с врачами-педиатрами.

Как утверждают истцы, компенсационные выплаты они не получают с июля 2022 года по настоящее время. В иске они выступают с требованием к Городской детской поликлинике произвести компенсационную выплату почти два года и взыскать с поликлиники компенсацию морального вреда.