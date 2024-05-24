Средний медперсонал подал в суд на поликлинику из-за отказа в «ковидных» выплатах

Все новости по теме: Медицина

Представители среднего медицинского персонала Городской детской поликлиники подали в суд на учреждение из-за отказа в компенсационных выплатах в размере 25 процентов от оклада, которые полагаются отдельным категориям лиц, подвергающимся риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Дело назначено к рассмотрению в суде Ленинградского района на 28 мая.

В своём иске сотрудники поликлиники поясняют, что фельдшеры, относящиеся к среднему медперсоналу, оказывают первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях — осуществляют осмотр больных детей, выезжают и оказывают неотложную медицинскую помощь на дому, проводят забор биологического материала для экспресс-тестов ИХА на COVID-19, выявляют больных детей с новой коронавирусной инфекцией и т.д. Медсестры проводят прием пациентов с врачами-педиатрами.

Как утверждают истцы, компенсационные выплаты они не получают с июля 2022 года по настоящее время. В иске они выступают с требованием к Городской детской поликлинике произвести компенсационную выплату почти два года и взыскать с поликлиники компенсацию морального вреда.

В конце января представители среднего медицинского персонала (фельдшеры и медсестры) Городской детской поликлиники Калининграда написали обращение президенту, в котором заявили о «необоснованно низких размерах зарплат и лишении премий». Медики также показали расчетные листки со своими зарплатами. Выяснилось, что они составляют 24-36 тысяч рублей при полной отработке времени.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter