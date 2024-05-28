Фельдшеры: на вызов к больным детям выезжаем мы, а надбавку платят другим

Фельдшеры: на вызов к больным детям выезжаем мы, а надбавку платят другим
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Руководство Городской детской поликлиники (ГДП) отказывается выплачивать фельдшерам «ковидные» выплаты в 25% от оклада, поскольку выплаты им не предусмотрены нормативными актами. Фельдшеры в свою очередь отмечают, что работают напрямую с ковидными пациентами, берут у них забор биоматериала и назначают лечение. Об этом фельдшеры ГДП рассказали на очередном заседании суда по их иску к работодателю, которое состоялось во вторник в Ленинградском районном суде.

На заседании присутствовали три представительницы среднего медперсонала Городской детской поликлиники — фельдшеры кабинета неотложной помощи, кабинета доврачебной помощи и изолятора. Они рассказали, что занимаются осмотром и лечением маленьких пациентов — выезжают на дом к больным детям в случае неотложных состояний, берут мазки, ставят диагнозы и назначают лечение. «Врачи-педиатры зачастую на вызовы не выезжают, мы консультируемся с ними по телефону при назначении лечения», — рассказали сотрудницы поликлиники. 

Кроме того, в одном из филиалов ГДП отсутствует врач-инфекционист, его функции выполняют фельдшеры и медсестры. Одна из фельдшеров рассказала, что в 2023 году провела осмотр около 100 детей, которым был в итоге поставлен диагноз «ковид». «Но надбавку в размере 25 процентов от оклада за риск заражения новой коронавирусной инфекцией нам не платят», — отметила она. Фельдшеры попросили суд обязать руководство поликлиники выплатить им компенсационные выплаты и компенсацию морального вреда.

Адвокат, представлявший по доверенности руководство Городской детской поликлиники, и представитель регионального минздрава против требований сотрудников учреждения возражали. Они заявили, что многочисленные проверки, которые проводились министерством и террфондом ОМС, показали, что нарушений со стороны руководства Городской детской поликлиники нет, а компенсации по нормативным актам фельдшерам не положены, поскольку «они не работают с врачами-педиатрами», а выплачиваются надбавки тем, кто «лечит пациентов».

Судья запросила у стороны ответчика дополнительную документацию. Следующее заседание назначено на конец июня.

Ранее представители среднего медицинского персонала Городской детской поликлиники подали в суд на учреждение из-за отказа в компенсационных выплатах. В своём иске они пояснили, что фельдшеры, относящиеся к среднему медперсоналу, оказывают первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях — осуществляют осмотр больных детей, выезжают и оказывают неотложную медицинскую помощь на дому, проводят забор биологического материала для экспресс-тестов ИХА на COVID-19, выявляют больных детей с новой коронавирусной инфекцией и т.д. Медсестры проводят прием пациентов с врачами-педиатрами.

Как утверждают истцы, компенсационные выплаты они не получают с июля 2022 года по настоящее время.

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