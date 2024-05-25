Власти выделили почти 14,5 млрд на очередной этап реконструкции Северного обхода

Власти готовы заплатить почти 14,5 млрд за очередной этап реконструкции Северного обхода. Информация о проведении соответствующего конкурса по определению подрядчика опубликована на портале госзакупок.

На выполнение работ по объекту «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (3 подэтап)» выделяется 14 млрд 465 млн 047 тыс. рублей. За эту сумму на участке 4,4 км предстоит построить шестиполосную трассу, подземный и надземные пешеходные переходы, а также путепроводы и мост, обеспечить освещение. Срок окончания подачи заявок — 10 июня. Подрядчика определят 14 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Калининграда выдали два порубочных билета для продолжения строительства Северного обхода. В общей сложности предстоит убрать 8827 деревьев. Контракт на третий и четвёртый подэтапы второго этапа реконструкции Северного обхода власти заключили в декабре 2023 года с компанией «ВАД». В феврале 2024-го стало известно, что стоимость реконструкции участка Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи увеличивается с 9,6 до 16,2 млрд рублей. Также облвласти смещают срок завершения работ с 2027 на 2029 год. Изменения также коснулись сроков и стоимости работ на участке Северного обхода от Тенистой аллеи до развязки на Балтийск. Предельный объём капитальных вложений снижают с 12,7 до 9,5 млрд рублей. Срок при этом переносится с 2027 на 2026 год.