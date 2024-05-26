ФКР показал фасад дома №14-22 на Московском проспекте в Калининграде

Фонд капитального ремонта показал фасад многоэтажного дома № 14-22, расположенного на Московском проспекте Калининграда. Фотографии опубликованы в телеграм-канале ФКР.

В посте отмечается, что облик здания выполнят в белом, а вокруг балконов и окон фасад оформят тёмно-серой штукатуркой.

«Визуальный акцент добавили бетонные панели — пилоны, окрашенные в жёлтый, оранжевый, красный, синий и зелёный цвета. В эти же цвета будет окрашена входная группа дома», — сообщает фонд.

Согласно информации из открытых источников, дом № 14-22 на Московском проспекте в Калининграде построили в 1978 году. Десятиэтажное здание выполнено из панелей. Его управляющей компанией является УК «УКЛР».