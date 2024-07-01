Суд отказал медикам детской поликлиники Калининграда в «ковидных» выплатах

Ленинградский районный суд на заседании в пятницу отказал представителям среднего медицинского персонала Городской детской поликлиники Калининграда в «ковидных» выплатах за работу с больными пациентами. Как рассказала «Новому Калининграду» одна из фельдшеров, медики намерены обжаловать судебное решение.



«Мы предоставили суду протоколы осмотра детей — это те случаи, когда фельдшеры выезжали на дом, осматривали больных пациентов, брали у них тест на ковид, который оказывался положительным, потом назначали лечение. Но руководство поликлиники передало суду приказ, по которому фельдшеры не входят в список должностей, которые подвергаются риску заражения», — рассказала представитель медицинского сообщества.

В соответствии с приказом с ковидными пациентами должны были работать врачи-педиатры и медсёстры инфекционных кабинетов. Фельдшеры, участвующие в судебном процессе, утверждают, что не видели этого приказа и регулярно в течение двух последних лет выезжали на дом к маленьким пациентам, в том числе, к тем, которым был установлен диагноз «ковид».

«Мы будем обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, — отметила одна из фельдшеров. — Свои интересы мы представляем сами, не нанимая юристов со стороны, как это делает руководство нашей поликлиники».

Ранее медики Городской детской поликлиники подали в суд на учреждение из-за отказа в компенсационных выплатах. Представитель руководства поликлиники на заседании суда в конце мая сообщил, что выплаты фельдшерам не положены нормативными актами.