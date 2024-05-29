«Мыслей таких нет»: Крупин о превращении Янтарного в «курорт для богатых»

Глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин заявил, что у местной власти нет цели превратить посёлок в «курорт для богатых». Речь об этом шла во время прямого эфира ЦУР в среду, 29 мая.



«Со времён Блинова и Заливатского власти продолжают превращать Янтарный в курорт для богатых. Нам, простым калининградцам, отдыхать с ночёвкой там летом — роскошь. Вы и дальше планируете создавать условия для бизнеса, ориентированного исключительно на богатых?», — процитировал Крупин один из поступивших вопросов.

«У нас ни то, что цели, мыслей таких нет. То, что касается общепита, есть созданная конкурентная среда среди предпринимателей, и кафе есть на разный вкус и разный кошелёк, начиная от фастфуда, заканчивая какими-то деликатесами. Поэтому ориентир на роскошь и богатых, мне кажется, не совсем корректное определение развития нашего предпринимательства. Могу сказать, что условия для бизнеса мы создаём равные», — ответил сити-менеджер.

Он также напомнил о том, что в Янтарном есть варианты для размещения с разной ценовой политикой, в том числе частный сектор.

«Администрация муниципалитета вообще не формирует ценовую политику, её создаёт рынок. Это абсолютно конкурентная среда, поэтому здесь мы не можем влиять. А вот возможность создания новых мест для размещения, я уже говорил, мы создаём эти условия, у нас есть инвестпаспорт. Недавно мы провели аукцион для создания новой гостиницы. У нас появился новый инвестор, поэтому в этом направлении мы работаем», — заключил Крупин.

Стоимость краткосрочной аренды квартиры в Янтарном на майские праздники выросла за год на 24%, достигнув 5100 рублей в сутки. Индекс этого сегмента рынка недвижимости оказался одним из самых высоких в России.