Власти Янтарного нашли новое место для ФОКа с бассейном

Все новости по теме: Муниципалитеты

Власти Янтарного городского округа подобрали новый участок для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Он находится в посёлке Покровское, сообщил глава администрации муниципалитета Артур Крупин в прямом эфире ЦУР 29 мая.

«Два года назад в связи с потребностями мы запланировали проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Ориентировались на земли Министерства обороны, которые давно не используются. Первоначально мы получили положительное заключение и продолжили переписку деловую и оформление, но ситуация изменилась, поэтому мы переориентировались», — рассказал Крупин.

По его словам, участок уже поставлен на государственный кадастровый учёт. В ближайшее время власти планируют приступить к сбору технических условий, а далее — к проектированию.

Сити-менеджер также отметил, что на проектирование и строительство ФОКа в среднем требуется по два года в случае наличия финансирования. Пока вопрос с обучением детей плаванию решают другим путём.

«У меня были обращения от родителей наших школьников. Я дал поручение отделу образования к 1 сентября текущего года разработать правила посещения нашими янтаровскими школьниками физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Светлогорск. Поэтому я думаю, что мы будем учить детей плавать на базе этого замечательного физкультурно-оздоровительного комплекса. Естественно мы обеспечим доставку, перевозку за счёт бюджета», — пообещал Крупин.

Жизнеобеспечивающий навык: как в регионе реализуют программу «Плавание для всех»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter