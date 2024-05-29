Власти Янтарного нашли новое место для ФОКа с бассейном

Власти Янтарного городского округа подобрали новый участок для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Он находится в посёлке Покровское, сообщил глава администрации муниципалитета Артур Крупин в прямом эфире ЦУР 29 мая.



«Два года назад в связи с потребностями мы запланировали проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Ориентировались на земли Министерства обороны, которые давно не используются. Первоначально мы получили положительное заключение и продолжили переписку деловую и оформление, но ситуация изменилась, поэтому мы переориентировались», — рассказал Крупин.

По его словам, участок уже поставлен на государственный кадастровый учёт. В ближайшее время власти планируют приступить к сбору технических условий, а далее — к проектированию.

Сити-менеджер также отметил, что на проектирование и строительство ФОКа в среднем требуется по два года в случае наличия финансирования. Пока вопрос с обучением детей плаванию решают другим путём.

«У меня были обращения от родителей наших школьников. Я дал поручение отделу образования к 1 сентября текущего года разработать правила посещения нашими янтаровскими школьниками физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Светлогорск. Поэтому я думаю, что мы будем учить детей плавать на базе этого замечательного физкультурно-оздоровительного комплекса. Естественно мы обеспечим доставку, перевозку за счёт бюджета», — пообещал Крупин.

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