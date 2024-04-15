Жизнеобеспечивающий навык: как в регионе реализуют программу «Плавание для всех»

Калининградская область вошла в список 14 пилотных регионов, в которых с I квартала 2024 года реализуется федеральная программа «Плавание для всех». Соответствующее распоряжение Правительства РФ было подписано 7 февраля. Какие изменения произошли в школах с началом реализации программы и как обстоят дела со строительством учреждений с бассейнами в регионе, выяснял «Новый Калининград».

Программа предполагает внедрение учебного модуля «Плавание» со второго класса во всех школах, оснащённых бассейнами. К 2030 году доля учеников, умеющих плавать, должна составить в таких школах 80%. Как сообщили в министерстве образования Калининградской области в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», на сегодняшний день количество детей, обучающихся плаванию, по сравнению с концом 2023 года увеличилось на 19%.

«В настоящее время идёт внедрение 36-часовой дополнительной общеобразовательной программы обучения плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку в организациях начального и основного общего образования, включая внеурочную деятельность», — отметили в министерстве.

Там также сообщили, что с 2020 года в Калининградской области реализуется региональная программа «Плавание для всех». Согласно приказу региональных минобразования и минспорта, она действует до 2024 года включительно. В задачи программы входит увеличение количества калининградцев, систематически занимающихся плаванием. К концу текущего года показатель должен составить 23,4 тыс. человек, 17,35 тыс. из которых — ученики школ, 9,05 тыс. — учащиеся в возрасте 7-10 лет, в том числе инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 0,52 тыс. — обучающиеся в системе среднего профессионального образования, 1 тыс. — студенты вузов.

К концу 2024 года количество образовательных организаций, в которых можно обучаться плаванию, согласно показателям программы, должно составить 75.

В настоящее время плавание организовано в 43 школах и 16 детских садах, сообщили в минобразования. Для участия в федеральной программе зачислены 2069 детей. Первичным навыкам плавания их облучают в бассейнах школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.

В министерстве подчеркнули, что педагоги, участвующие в реализации программы, прошли повышение квалификации по направлению «Организация процесса обучения детей плаванию». Новые педагогические кадры школы планируют привлекать по мере необходимости.





«Плавание для всех» также содержит подпрограмму «Создание инфраструктуры для обучения и занятий плаванием». В её рамках к 2025 году федеральные власти намерены построить или реконструировать 32 бассейна в различных регионах страны. Количество планируемых к возведению объектов в 2026-2030 годах будет определено при формировании федерального бюджета.

Как напомнили в министерстве спорта Калининградской области, с 2021 года продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном на ул. Комсомольской в Правдинске. В проекте предусмотрена малая ванна бассейна для обучения детей плаванию. Строительство должны закончить в текущем году. В марте стоимость комплекса увеличилась в четвёртый раз. Строительство подорожало на 40 миллионов, и теперь его стоимость составляет 514,1 млн рублей. Большую часть — 512,6 млн — должен обеспечить областной бюджет. Как сообщали в министерстве спорта, основная часть финансирования (270 млн рублей) — средства национального проекта «Демография» и его составной части «Спорт — норма жизни». Площадь ФОКа составит 2674,7 кв. метров. Согласно контракту, заключённому с компанией «Мириам», изначально объект должны были сдать не позднее 25 декабря 2022 года.

ФОК с 25-метровым бассейном также начали строить в Светлом. Объект финансирует инвестор. Работы должны завершить в 2025 году. Проект прошёл экспертизу в январе текущего года. Застройщик — компания «Хлодвиг Энтерпрайзес», резидент калининградского специального административного района на Октябрьском острове. По данным «Интерфакса», компания принадлежит семье Гурьевых, владеющих 48% акций одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений — компании «ФосАгро». Разрешение на строительство ФОКа с бассейном и тренажёрным залом на ул. Харьковской в Светлом региональные власти выдали в августе. Площадь комплекса составит более 2,8 тыс. кв. метров.

ФОК с бассейном за 643 млн рублей планируют также построить на ул. Степана Козака в Гвардейске. Распоряжение о предоставлении субсидии на строительство муниципальному бюджету подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов 1 апреля. Предполагаемая площадь объекта — 4,3 тыс. кв. метров. Проект прошёл госэкспертизу в июле 2023 года. Сроки реализации капитальных вложений — 2024-2025 годы.

Работу над проектом ФОКа с бассейнами в парке на Калининградском шоссе в Гурьевске власти планировали завершить в марте 2024 года. Положительное заключение госэкспертизы власти муниципалитета рассчитывают получить «ориентировочно в конце года». Сроки строительства будут зависеть от финансирования.

Проект ФОКа с бассейном в Черняховске, разработанный компанией «Прогресс проект», не прошёл госэкспертизу в марте 2024 года. В феврале 2021 года областное правительство опубликовало проект постановления о выделении на строительство ФОКа почти 1 млрд рублей. Однако строительство так и не началось. В январе 2022 появилась информация о переделке проектно-сметной документации. Тогда сообщалось, что сроки строительства «несколько сдвинулись», потому что экспертиза отправила проект на доработку. Строительство объекта тогда намечалось на 2025 год.

1,2 млрд рублей выделены на строительство ФОКа с бассейном на ул. Докука в Чкаловске. Комплекс планируют оснастить бассейном площадью 480 кв. метров. На реализацию проекта потребуется 35 месяцев. Приступить к подготовительным и предпроектным работам планируют в октябре 2025 года, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — в августе 2028. На проектно-изыскательные работы потребуется около 18 млн рублей в ценах соответствующих лет, на строительно-монтажные — 1,15 млрд.

Проекты новых образовательных учреждений в регионе также включают бассейны. К примеру, строящуюся школу на ул. Левитана в Калининграде хотят оснастить сразу двумя. Начальную школу с бассейном планируют построить в Васильково.

В Калининграде бассейн также должен появиться в будущей универсальной спортивной базе около ТЦ «Гиант» на Московском проспекте.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград