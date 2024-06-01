«Победа» запустила прямые рейсы из Калининграда в Екатеринбург

Авиакомпания «Победа» (лоукостер группы «Аэрофлот») приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Калининград-Екатеринбург. Как сообщает представитель компании, полёты по этому маршруту будут выполняться три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам).
Авиакомпания «Победа» (лоукостер группы «Аэрофлот») приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Калининград-Екатеринбург. Как сообщает представитель компании, полёты по этому маршруту будут выполняться три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам).