«Победа» запустила прямые рейсы из Калининграда в Екатеринбург

«Победа» запустила прямые рейсы из Калининграда в Екатеринбург
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

Авиакомпания «Победа» (лоукостер группы «Аэрофлот») приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Калининград-Екатеринбург. Как сообщает представитель компании, полёты по этому маршруту будут выполняться три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам).

Напомним, что в середине мая авиаперевозчик Corendon Airlines заявил об отмене полетной программы из Калининградской области в Турцию. Также ранее сообщалось, что авиакомпания Ikar прекратила выполнение субсидированной программы полетов из Перми в Калининград. Перевозки в чартерном формате стала совершать Nordwind Airlines.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter