Патриарх Кирилл провел службу в храме св. Николая Чудотворца в Калининграде (видео)

Патриарх Кирилл провел службу в храме св. Николая Чудотворца в Калининграде. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда».

Как уточнили в Калининградской епархии, визит патриарха Кирилла в митрополию проходит 8-9 июня. В субботу патриарх совершил Всенощное бдение в храме св. Николая Чудотворца на Тенистой аллее. «Считается самой древней постройкой (XIII в.) в городе Калининграде из сохранившихся до наших дней. Стал первым Православным храмом (в 1985 г.) за 40 лет русской истории этого края, а впоследствии (в 1999 г.) — главным храмом первого православного монастыря в регионе. В настоящее время это главный храм подворья женского монастыря в честь иконы Божией Матери „Державная“», — отмечают в епархии.

В воскресенье, 9 июня, патриарх Кирилл проведет Божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Напомним, что по этой причине в центре города будет перекрыто движение транспорта по ряду улиц.

Фото, видео: Юлия Власова / Новый Калининград