Строительство школы на ул. Левитана до сих пор не возобновлено

В Калининграде до сих пор не возобновлено строительство новой школы на ул. Левитана. Стройка заморожена до тех пор, пока концессионер не получит финансирование от банка. Об этом сообщила администрация Калининграда, отвечая на вопрос подписчиц сообщества «ВКонтакте» врио губернатора Алексея Беспрозванных.



«На улице Левитана уже возвели практически 4 этажа здания, но сейчас работы на объекте приостановлены. Механизм финансирования строительства таких концессионных объектов является более сложным, чем строительство в рамках обычного муниципального контракта. В частности, к строительству объекта концессионером привлекаются средства банка», — сообщила администрация. По данным городских властей, проводятся «регламентные процедуры, необходимые для раскрытия финансирования по объекту», после получения средств банка строительство школы будет продолжено.

Отметим, что о приостановке строительства школы на ул. Левитана стало известно в начале июня. Тогда власти Калининграда давали аналогичный ответ, ссылаясь на сложности с финансированием, которые возникли у концессионера.

О сроках, в течение которых возобновится стройка, не сообщается.

Учебное заведение на 1,1 тысяч мест в рамках национального проекта «Образование» строится по концессионному соглашению между администрацией Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение». О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов.

По концессионному соглашению школу должны были построить до конца 2023 года. В феврале председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова».

Строительство школы находится на контроле прокуратуры в связи с отставанием от графика.