На реконструкцию аэропорта «Храброво» планируют потратить 13,5 млрд рублей

Примерная стоимость планируемой комплексной реконструкции аэропорта «Храброво» — 13,5 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора АО «Аэропорт «Храброво» Александра Корытного.



«Комплексная реконструкция „Храброво“ у нас состоит из двух проектов. Это увеличение протяжённости магистральной рулёжной дорожки (МРД) и расширение площади аэровокзала под большее число пассажиров. Надеемся, что они пойдут в унисон, и мы завершим эти проекты одновременно. Всё это позволит нам принимать по году до 7 млн пассажиров», — сказал Корытный.

По его словам, по МРД техническое задание готово и находится на согласовании. В ближайшее время будут объявлены торги. Стоимость — 5,5 млрд рублей. Строительство возможно в рамках государственно-частного партнёрства, где 60% составят средства федерального бюджета, остальные — деньги холдинга «Новапорт».

«По структуре аэровокзального комплекса расширение площадей будет только за счёт частного инвестора. Стоимость будет, наверное, порядка 7,5-8 млрд рублей. Это сложный проект, иногда бывает легче построить новое здание, чем пристыковаться к имеющемуся, сохранив все архитектурные решения и внутренние коммуникации», — добавил гендиректор.

В настоящее время ведутся предпроектные работы. Будет сделана визуализация, пройдёт показ, и только потом начнётся проектирование, отметил Корытный.

Как ранее сообщалось, в «Храброво» необходимо увеличить МРД на 2 км. Сейчас технические возможности аэродрома позволяют выполнять 16 операций в час. При удлинении МРД этот показатель составит 23 операции, что серьёзно отразится на показателях работы аэропорта.

Реконструкция аэровокзала предполагает строительство двухэтажной пристройки к действующему зданию аэропорта. Общая площадь новых регистрационных залов и специальных помещений, в том числе для приёма багажа, составит 10 тыс. кв.метров.

В апреле экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценивал сроки модернизации «Храброво» в пять — шесть лет. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в январе заявлял, что ведомство рассчитывает изыскать 5,5 млрд рублей на реконструкцию «Храброво» при формировании бюджета на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов. Площадь комплекса планируют увеличить с 38,5 до 51 тыс.кв. метров, пропускную способность — с 1250 пассажиров в час до 1700. Предполагается открытие дополнительных выходов на посадку под автобусы.