Алиханов оценил сроки модернизации «Храброво» в пять-шесть лет

Реконструкцию аэропорта «Храброво» для увеличения его пропускной способности планируется завершить в течение ближайших «пяти или шести» лет. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании инвестсовета региона в четверг, 25 апреля.

Речь идет о строительстве магистральной рулежной дорожки. «Мы исходим из того, что в течение следующих пяти лет или шести на нацпроектах она у нас появится. Поручение такое дано», — сказал Алиханов.

Он отметил, что в настоящее время владельцы «Храброво» ведут предпроектные работы. «Вот сейчас скоро законтрактуют и в этом году завершат (проектирование — прим. „Нового Калининграда“). Я думаю, что в следующем уже работы мы увидим», — добавил Алиханов.

Как сообщал ранее губернатор, магистральная рулежная дорожка позволит «закольцевать всю инфраструктуру и удвоить возможности по максимальному количеству взлет-посадок». «Сейчас это 16 в час, нужно удваиваться в перспективе», — пояснял Антон Алиханов. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в январе заявлял, что ведомство рассчитывает изыскать 5,5 млрд рублей на реконструкцию «Храброво» при формировании бюджета на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов.