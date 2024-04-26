Алиханов оценил сроки модернизации «Храброво» в пять-шесть лет

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Реконструкцию аэропорта «Храброво» для увеличения его пропускной способности планируется завершить в течение ближайших «пяти или шести» лет. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании инвестсовета региона в четверг, 25 апреля.

Речь идет о строительстве магистральной рулежной дорожки. «Мы исходим из того, что в течение следующих пяти лет или шести на нацпроектах она у нас появится. Поручение такое дано», — сказал Алиханов.

Он отметил, что в настоящее время владельцы «Храброво» ведут предпроектные работы. «Вот сейчас скоро законтрактуют и в этом году завершат (проектирование — прим. „Нового Калининграда“). Я думаю, что в следующем уже работы мы увидим», — добавил Алиханов.

Как сообщал ранее губернатор, магистральная рулежная дорожка позволит «закольцевать всю инфраструктуру и удвоить возможности по максимальному количеству взлет-посадок». «Сейчас это 16 в час, нужно удваиваться в перспективе», — пояснял Антон Алиханов. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в январе заявлял, что ведомство рассчитывает изыскать 5,5 млрд рублей на реконструкцию «Храброво» при формировании бюджета на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов.

В апреле аэропорт «Храброво» объявил торги по выбору подрядчика для разработки концепции расширения аэровокзала. Площадь комплекса планируют увеличить с 38,5 тысячи до 51 тысячи квадратных метров, пропускную способность — с 1250 пассажиров в час до 1700. Предполагается открытие дополнительных выходов на посадку под автобусы.

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