Эксперты: спрос на туры в Калининградскую область вырос на 40% за год

Спрос на туры в Калининградскую область вырос за год на 40%. Об этом сообщают эксперты Банка России, проанализировав экономическую ситуацию в российских регионах.



«В период майских праздников значительное влияние оказал туризм, — говорится в докладе, подготовленном экономическими подразделениями территориальных учреждений Банка России при участии Департамента денежно-кредитной политики. — Так, Калининградская область стала одним из самых популярных направлений отдыха на длинные выходные, спрос на туры в регион возрос на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года».