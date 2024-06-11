Эксперты: спрос на туры в Калининградскую область вырос на 40% за год

Спрос на туры в Калининградскую область вырос за год на 40%. Об этом сообщают эксперты Банка России, проанализировав экономическую ситуацию в российских регионах.
«В период майских праздников значительное влияние оказал туризм, — говорится в докладе, подготовленном экономическими подразделениями территориальных учреждений Банка России при участии Департамента денежно-кредитной политики. — Так, Калининградская область стала одним из самых популярных направлений отдыха на длинные выходные, спрос на туры в регион возрос на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года».Отметим, что в конце апреля этого года министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщал, что в Калининградской области забронировали до 65% отелей на майские праздники. Ермак добавлял, что к длинным майским выходным загрузка коллективных средств в Калининграде и на побережье превысит 80%.