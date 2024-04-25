В отелях Калининградской области забронировали 65% мест на майские праздники

В Калининградской области забронировали до 65% отелей на майские праздники. Власти ожидают, что в ближайшее время загрузка гостиниц на побережье и в Калининграде превысит 80%, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака.

«На данный момент загрузка коллективных средств размещения в период майских праздников (28.04.24 — 12.05.2024) составляет 65%, на июнь — 43-45%. Однако не вызывает сомнений, что к длинным майским [выходным] загрузка коллективных средств в Калининграде и на побережье превысит 80%», — цитирует информационное агентство главу минкульттуризма.

Как отмечает ТАСС, сейчас трехзвездочные гостиницы в Калининградской области бронируют по цене около 7,3 тыс. рублей за ночь в мае и 9,8 тыс. рублей в июле-августе. Номера в четырех- и пятизвездочных отелях обойдутся по 13,2 тыс. рублей за ночь в мае и 14,4 тыс. рублей в июле-августе. Средняя продолжительность проживания составляет три-четыре дня, уточнил Андрей Ермак. «Отмечается существенное увеличение стоимости проживания в трехзвездочных гостиницах — до 15-20% относительно 2023 года, проживание в гостиницах 4 и 5 звезд выросло в цене на 5-7%», — пояснил министр.

Он также обратил внимание на существенно возросшую глубину бронирования мест в отелях относительно 2023 года. По его словам, в среднем отпуск в регионе туристы планируют за 35-40 дней до даты заезда. По предварительным оценкам, с мая по сентябрь 2024 года будет совершено до 1 млн 190 тыс. туристических поездок в регион, что превышает период с мая по сентябрь 2023 года на 5%. В целом в этом году власти ожидают рост турпотока до 10%.

По подсчетам властей в 2023 году регион посетили более 2 млн 50 тысяч человек. В 2030 году в Калининградской области надеются увидеть 5,4 млн гостей.

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