Минздрав: в БСМП жаловались на Любивого и на «сборища с употреблением алкоголя»

На БСМП в период руководства Евгения Любивого поступало большое количество жалоб, в том числе и персонала больницы. Кроме того, в больнице устраивались «сборища с употреблением алкоголя даже в период ковидной пандемии». Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда, сообщила в четверг в ходе очередного судебного заседания по иску Евгения Любивого против минздрава и БСМП представитель министерства здравоохранения Анна Попова, отвечая на вопрос суда о причинах увольнения главврача.



По её словам, в период руководства Евгения Любивого увеличилось количество жалоб на качество и доступность оказания медицинской помощи в лечебном учреждении. Кроме того, на имя прокурора и президента РФ поступало письмо от представителя коллектива больницы. Медики утверждали, что в БСМП «устраиваются сборища с употреблением алкоголя» (аудиозапись с заседания суда имеется в распоряжении «Нового Калининграда»).

«Были жалобы на работу отделения неврологии, коллективное обращение по оплате труда и т.п.», — сообщила Анна Попова. Она отметила, что публикации в СМИ о якобы незаконной охоте экс-главврача в национальном парке «Куршская коса» не являлись основанием для увольнения. По её словам, Любивый был уволен по совокупности причин, в том числе, из-за увеличения числа жалоб на работу больницы.

Сам Евгений Любивый заявил, что за период руководства больницы имел благодарности от губернатора Антона Алиханова и президента Владимира Путина.

Ранее экс-начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков утверждал, что Евгений Любивый уволился из БСМП по собственному желанию в связи с переходом на другую работу за пределами Калининградской области. Это произошло на фоне инцидента — по данным источников, в конце 2023 года пограничники задержали главврача БСМП на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы.