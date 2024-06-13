Минздрав: в БСМП жаловались на Любивого и на «сборища с употреблением алкоголя»

Все новости по теме: Скандал с экс-главой Калининграда, главврачом БСМП Евгением Любивым

На БСМП в период руководства Евгения Любивого поступало большое количество жалоб, в том числе и персонала больницы. Кроме того, в больнице устраивались «сборища с употреблением алкоголя даже в период ковидной пандемии». Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда, сообщила в четверг в ходе очередного судебного заседания по иску Евгения Любивого против минздрава и БСМП представитель министерства здравоохранения Анна Попова, отвечая на вопрос суда о причинах увольнения главврача.

По её словам, в период руководства Евгения Любивого увеличилось количество жалоб на качество и доступность оказания медицинской помощи в лечебном учреждении. Кроме того, на имя прокурора и президента РФ поступало письмо от представителя коллектива больницы. Медики утверждали, что в БСМП «устраиваются сборища с употреблением алкоголя» (аудиозапись с заседания суда имеется в распоряжении «Нового Калининграда»).

«Были жалобы на работу отделения неврологии, коллективное обращение по оплате труда и т.п.», — сообщила Анна Попова. Она отметила, что публикации в СМИ о якобы незаконной охоте экс-главврача в национальном парке «Куршская коса» не являлись основанием для увольнения. По её словам, Любивый был уволен по совокупности причин, в том числе, из-за увеличения числа жалоб на работу больницы.

Сам Евгений Любивый заявил, что за период руководства больницы имел благодарности от губернатора Антона Алиханова и президента Владимира Путина.

Ранее экс-начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков утверждал, что Евгений Любивый уволился из БСМП по собственному желанию в связи с переходом на другую работу за пределами Калининградской области. Это произошло на фоне инцидента — по данным источников, в конце 2023 года пограничники задержали главврача БСМП на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы.

В апреле 2024 года Любивый подал в суд на минздрав и БСМП с требованием восстановить его в должности и выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. В суде выяснилось, что главврач был уволен по инициативе работодателя (ст.71, 81 ТК РФ).

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