Любивый против минздрава: как прошло заседание суда по делу экс-главврача БСМП

В четверг, 13 июня, в стенах Центрального районного суда продолжилось рассмотрение иска бывшего главврача БСМП Евгения Любивого к областному минздраву и больнице с требованием восстановить его в должности руководителя учреждения. Несмотря на заверения пресс-службы правительства, что Любивый ушел со своего поста по собственному желанию, в конце апреля он заявил, что увольнение произошло без его ведома, а приказа он «в глаза не видел». На очередном заседании побывал корреспондент «Нового Калининграда».



Заседание началось с ходатайства Евгения Любивого. Истец приобщил к делу трудовой договор на 0,25% ставки от 9 января 2024 года, по которому он совмещал руководство Больницей скорой медицинской помощи с должностью врача-хирурга. После этого он вновь повторил свои требования: восстановление в должности главного врача калининградской БСМП и получение компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.





Действующий депутат горсовета, экс-глава Калининграда вновь заявил, что его уволили с поста главврача из-за январской публикации «Нового Калининграда», где сообщалось о его задержании на Куршской косе сотрудниками пограничной службы. Он отметил, что все годы, что он трудился в БСМП, работал честно и добросовестно, за что получил немало благодарностей от губернатора, министра здравоохранения России и президента страны. Поэтому, кроме статьи на сайте калининградского СМИ, причин для расторжения трудового договора быть не может.

«В дополнение хочу сказать, что после проведения всех проверочных мероприятий соответствующего уровня было вынесено отказное постановление, которое находится у меня на руках, в отсутствии какого бы то ни было состава преступления в моих действиях», — добавил Любивый и заявил, что 15 января ушёл на больничный.

Он рассказал, что по роду своей деятельности часто приходил в министерство здравоохранения для решения различных вопросов, но вспомнить, был ли он в ведомстве 15 января (когда вышел приказ об его увольнении — прим. «Нового Калининграда»), не смог, сославшись на полугодовую давность событий. Соответственно, с приказом об увольнении его никто не ознакомил, подчеркнул Любивый.

Представитель минздрава Анна Попова в свою очередь попросила суд дать оценку поведению Любивого, который, по её словам, «не помнит обстоятельств своего увольнения». Попова подчеркнула, что считает исковое заявление от экс-врача БСМП злоупотреблением правом на обращение в суд, а сами требования несостоятельными.

«Было принято решение от 12 января 2024 года о прекращении трудового договора, рассматривалось заместителем министра и министром [здравоохранения Калининградской области]», — передала она судье документ и отметила, что приказ об увольнении Евгения Любивого вышел 15 января: по нему экс-главврачу выплатили сумму, трёхкратную последнему на тот момент заработку.

Получив бумаги, судья спросила у минздрава о причинах расторжения трудового договора. По словам Анны Поповой, публикация о задержании в «Новом Калининграде» — лишь домыслы истца. В реальности основания куда шире.

Представитель минздрава рассказала, что в период руководства Евгения Любивого увеличилось количество обращений от калининградцев на качество и доступность оказания медицинской помощи в БСМП. На имя прокурора и президента РФ также поступали письма от представителя коллектива больницы. Медики утверждали, что в лечебном учреждении «устраиваются сборища с употреблением алкоголя».

«Были жалобы на работу отделения неврологии, коллективное обращение по оплате труда и т.п., — сообщила Анна Попова. — <...> С 1 января 2023 по 15 января 2024 поступило на БСМП только на электронную почту министерства здравоохранения 174 жалобы».

Как утверждала представитель минздрава, 15 января истец пришёл в министерство, но отказался расписываться в приказе, уехал в БСМП, где его вновь попытались ознакомить с решением властей об отстранении от работы. Не добившись результата, минздрав отправил по адресу проживания Любивого письмо, которое спустя несколько недель вернулось в ведомство: его попросту не вручили адресату.





Экс-главврач в свою очередь пояснил, что с 15 января уже числился на больничном и находился на госпитализации в БСМП, а в его квартире в Ленинградском районе никого не было. Любивый пояснил, что на больничном пробыл около двух месяцев.

«Тогда вы плохие работодатели, раз держали такого плохого главного врача, а потом награждали грамотами, различными поощрениями. Вопрос, я понимаю, риторический, но выдергивать из всей моей семилетней истории нахождения в Калининградской области и управления Больницей скорой медицинской помощи... <...> Почему вы не уволили меня раньше, а решили вдруг уволить 12 января 2024 года?» — обратился Любивый к минздраву.

«Судя по всему, министерство здравоохранения не очень плохой работодатель, раз вы так стремитесь восстановиться», — ответила Попова. Истец заявил, что «защищает сейчас свою честь».

Пришедшая в качестве свидетеля сотрудница отдела кадров БСМП рассказала, что копию приказа об увольнении экс-главврача с этой должности она получила от главного бухгалтера больницы и без подписи Любивого. Сам руководитель учреждения попросил её уведомить областной минздрав о своей болезни 15 января. Свидетельница рассказала, что сначала сделала звонок в министерство, а на следующий день отправила письмо. Как выяснилось, на личные почту и мобильный телефон сотрудника министерства здравоохранения, а не на адрес с доменом gov39.

Евгений Любивый в суде также напомнил, что совмещал работу врачом-хирургом на 0,25% ставки. Позже сотрудница кадрового отдела БСМП рассказала, что увольнение с этой должности не было официально подписано уже врио главного врача БСМП, при этом сам Любивый не ознакомился с ним, находясь на больничном. Свидетельница рассказала, что посылала его на подписание, однако документ вернулся к ней от врио главврача в неизменённом виде.

Анна Попова расспросила кадровика БСМП и в конце заявила, что, по её мнению, свидетельница, «видимо, не совсем понимает, кем работает и какие функции исполняет». После этого заседание закрыли для слушателей в связи с обсуждением обстоятельств больничного Евгения Любивого, сославшись на врачебную тайну. Следующее заседание по делу состоится 21 июня.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Виталий Невар/ «Новый Калининград»