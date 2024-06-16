В мэрии Калининграда рассказали, куда пропали качели из нового сквера на Алданской

После того, как для посетителей открылся сквер на улице Алданской в калининградском микрорайоне имени Александра Космодемьянского, из него исчезли качели. Куда они пропали, журналистам рассказал директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко: «Качели были закуплены подрядчиком в прошлом году. За время хранения качелей на складе произошло облупление краски. Когда мы это увидели, то сказали, чтобы они переделали. Они из демонтировали до устранения брака по покраске. До конца недели должны устранить и повесить обратно».



По слова Демешко, у чиновников еще остаются вопросы к подрядчику по деревянным настилам (необходимо в некоторых местах вкрутить дополнительные саморезы), а также по зеленым насаждениям.

«Хвойные не очень хорошо там себя чувствуют, — заметил Демешко. — По осени их будут пересаживать».