В мэрии Калининграда рассказали, куда пропали качели из нового сквера на Алданской

В мэрии Калининграда рассказали, куда пропали качели из нового сквера на Алданской
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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После того, как для посетителей открылся сквер на улице Алданской в калининградском микрорайоне имени Александра Космодемьянского, из него исчезли качели. Куда они пропали, журналистам рассказал директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко: «Качели были закуплены подрядчиком в прошлом году. За время хранения качелей на складе произошло облупление краски. Когда мы это увидели, то сказали, чтобы они переделали. Они из демонтировали до устранения брака по покраске. До конца недели должны устранить и повесить обратно».

По слова Демешко, у чиновников еще остаются вопросы к подрядчику по деревянным настилам (необходимо в некоторых местах вкрутить дополнительные саморезы), а также по зеленым насаждениям.

«Хвойные не очень хорошо там себя чувствуют, — заметил Демешко. — По осени их будут пересаживать».

Напомним, что сквер на Алданской был разбит на территории, частично занятой незаконными огородами. Благоустройство выполнялось компанией «Ре Строй», выигравшей аукцион с полумиллионным понижением первоначальной суммы контракта до 98,39 млн рублей. По словам Елены Дятловой, в итоге благоустройство обошлось в 117 млн рублей, а сроки сдачи объекта традиционно переносились. На сегодняшний день объект все еще не сдан.

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