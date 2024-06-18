Дятлова: блоки на Пролетарской — это подготовка к реконструкции Каштанового парка

Появление бетонных блоков на улице Пролетарской — это не только защита от торговцев блошиного рынка, но и начало подготовки к реконструкции Каштанового парка (зелёная зона в границах улиц Пролетарской, Ракитной, Горького и ручья Паркового). Об этом журналистам во вторник, 18 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
«Мы будем вести подготовительные работы к началу обустройства Каштанового парка. Сейчас считают обратным ходом, в какие сроки нужно начать обустраивать входную группу. Коллеги сейчас этим занимаются», — заметила глава.
Дятлова добавила, что в бюджете уже есть средства на начало производства работ в текущем году. «Конечно, контракт будет двухгодичным», — пояснила она.
Отметим, что в конце прошлой недели Елена Дятлова назвала новый возможный срок начала благоустройства в Каштановом парке. По ее словам, реконструкция должна была начаться в следующем году.Впервые проект благоустройства Каштанового парка был презентован в ноябре 2021. На экспертизу документацию отправили в сентябре 2022 года. Ожидалось, что проект пройдёт её к концу октября. Положительное заключение госэкспертизы проект (его разработкой занималась компания экс-главного архитектора области Александра Башина «Балтситисервис») получил лишь в апреле 2023 года. На благоустройство планировалось потратить 191 млн рублей, а сами работы хотели провести в 2023-2024 годах.