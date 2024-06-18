Брусчатку на Радищева сохранила авария на коллекторе

Брусчатку на Радищева сохранила авария на коллекторе
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Сохранение брусчатки в Калининграде

Калининградские власти намерены разорвать контракт с черняховской компанией «Вираж», собиравшейся демонтировать брусчатку на улице Радищева и заменить ее на асфальт. Об этом во вторник, 18 июня, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Вы же видите, что произошло с улицей Радищева: там произошло обрушение коллектора, — объяснила причины расторжения Дятлова. — Туда зашел „Водоканал“. В соответствии с их планами по производству работ срок окончания — февраль следующего года. Удерживать контракт, который мы и так приостановили, будет крайне сложно. Поэтому будет расторжение, и мы приступим к работам на данной улице после того, как оттуда уйдет „Водоканал“. Случилось то, что случилось».

Дятлова добавила, что контракт будет расторгнут по обоюдному согласию, и подрядчик получит ту сумму, на которую он успел выполнить работы. Далее глава администрации города затруднилась ответить, станут ли менять проект реконструкции улицы, и останется ли брусчатка после того, как придет новый подрядчик.

Напомним, что контракт по ремонту улицы Радищева был приостановлен в феврале этого года, из-за чего подрядчику был продлен срок его выполнения на весь период приостановки.

Ранее власти Калининграда сообщали, что основанием для снятия брусчатки на Радищева стал шум. Однако в середине ноября прошлого года губернатор Антон Алиханов предложил городским властям брусчатку на улицах Радищева и Галицкого не трогать. Более того, глава региона посоветовал возглавляющей горадминистрацию Елене Дятловой «не чесать, где не чешется» и «не злить» (кого именно, он не уточнил).

В итоге к концу того же месяца глава администрации Елена Дятлова заявила, что мостовую на Радищева могут оставить, несмотря на то, что по проекту ее необходимо заменить на асфальт. Она пообещала вернуться к обсуждению вопроса весной. При этом город в октябре 2023 года нашел подрядчика на реконструкцию улицы (им стала упомянутая выше компания «Вираж», взявшаяся выполнить работу за 77,1 млн рублей). По контракту подрядчик должен был заменить брусчатку на асфальт в течение 310 дней с момента заключения договора.

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