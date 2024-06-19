Для компенсации ущерба Литовскому ручью мальков выпустили в Куршский залив

В Куршский залив выпустили мальков сига для компенсации ущерба, нанесённого Литовскому ручью. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в минприроды Калининградской области в среду, 19 июня.
«Министерством совместно с сотрудниками Минсельхоза и работниками Росрыболовства и института АтлантНиро произведён выпуск мальков в количестве 28375 в Куршский залив», — говорится в телеграм-канале ведомства. В минприроды рассказали «Новому Калининграду», что мальков выпустили в качестве компенсации ущерба Литовскому ручью.
Нерест невидимой рыбы: почему приостановили расчистку Литовского ручьяРасчистка Литовского ручья началась в декабре. Планируется, что в ходе работ приведут в порядок участок русла протяженностью 2,7 километров и изымут 17 903,85 м3 донных отложений. Также в процессе расчистки в случае выявления незаконных выпусков будет производиться их ликвидация. Ранее городские власти сообщали, что проблемы с Литовским ручьем во многом способствовали затоплению территории стадиона «Красная звезда». Выяснилось, что ручей шириной в три-четыре метра ближе к устью сужается до полутора метров.