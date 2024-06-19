Для компенсации ущерба Литовскому ручью мальков выпустили в Куршский залив

В Куршский залив выпустили мальков сига для компенсации ущерба, нанесённого Литовскому ручью. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в минприроды Калининградской области в среду, 19 июня.

«Министерством совместно с сотрудниками Минсельхоза и работниками Росрыболовства и института АтлантНиро произведён выпуск мальков в количестве 28375 в Куршский залив», — говорится в телеграм-канале ведомства. В минприроды рассказали «Новому Калининграду», что мальков выпустили в качестве компенсации ущерба Литовскому ручью.

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