Нерест невидимой рыбы: почему приостановили расчистку Литовского ручья

Расчистка Литовского ручья началась в декабре 2023 года. Весной работы приостановили, сославшись на нерест рыбы. Это объяснение вызвало возмущение представителей общественности, обративших внимание на то, что в осушенном русле рыбы быть не может, и на то, что проход перегорожен уже полгода. Есть ли на самом деле рыба в ручье и когда уберут забор, выяснял корреспондент «Нового Калининграда».

«Литовский ручей вытекает из Верхнего пруда и течёт восточнее Литовского вала в южном направлении. После пересечения под мостом через Московский проспект перед Закхаймскими воротами — ручей впадает в Новую Преголю. О современном названии ручья можно сказать, что оно связано с наименованием улицы „Литовский вал“. В свою очередь, Литовский вал (Litauer Wall) получил название в 1804 г. Видимо, в названии отразилось не столько то, что укрепленный земляной вал мог противостоять набегам из Литвы, а то, что на берегу Прегеля, там, где сейчас находится бастион „Литовский“, был причал „Литовское дерево“ (Litauer Baum), куда прибывали баржи с грузами из Литвы».

Выдержка из исторического очерка краеведа Алексея Губина, опубликованного на сайте горадминистрации Калининграда





Тропинки около Литовского ручья в Калининграде уже давно давно облюбовали калининградские экскурсоводы, которые водят путешественников по Литовскому валу, здесь прогуливаются и сами калининградцы. В 2023 году на его берегу открылся музей «Блокгауз», а власти задумались о благоустройстве всей территории около ручья — здесь хотят сделать пешеходную зону и велодорожку.

Подрядчика, который занялся расчисткой ручья, выбирали на основании конкурса. Контракт стоимостью 31,2 млн рублей получила компания «Фаворит Спецтехника» из подмосковного Красногорска. В соответствии с контрактом подрядчик должен расчистить участок протяжённостью 2,7 км от истока ручья до места впадения в Преголю, изъять 17 903,85 м3 донных отложений. Завершиться работы должны до конца года.

Ранее городские власти сообщали, что проблемы с Литовским ручьем во многом способствовали затоплению территории стадиона «Красная звезда». Выяснилось, что ручей шириной в три-четыре метра ближе к устью сужается до полутора метров.

Любопытный факт — в начале работ уровень воды был временно понижен для изъятия донных отложений. Несмотря на это, в конце весны работы были приостановлены из-за... нереста рыбы.

«В связи с обращениями жителей Калининграда в региональном минприроды проинформировали о сроках возобновления работ на водном объекте. Планируется, что к расчистке ручья приступят во второй половине июня после завершения нереста рыб», — отмечалось в релизе правительства области, опубликованном в конце мая. К этому времени подрядчик успел привести в порядок 500 метров русла из 2,7 км, вывезти более 3,6 тыс. кубометров ила и мусора.

Информация о том, что в ручье может нереститься рыба, вызвала серьезные сомнения у жителей, проживающих и прогуливающихся в округе. Как и то, что она там может водиться в принципе.

Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на месте в начале июня. Выяснилось, что со стороны Литовского вала к ручью нет надежного спуска. Около водотока стояло несколько рабочих машин, которые никак не использовались. Ступеньки к мосту были ограждены высоким забором — путь от ограждения до моста занял 10 минут, пришлось подниматься по крутому подъему и делать круг. Корреспондент прошёл вдоль ручья до моста со стороны улицы Невского и не обнаружил признаков рыбы.





«Новый Калининград» направил в региональное управление Росрыболовства и областное министерство природных ресурсов запросы с просьбой пояснить, на основании каких экспертиз чиновники решили, что в Литовском ручье может нереститься рыба, и может ли она в принципе быть в осушенном русле.

В пресс-службе правительства области сообщили, что минприроды получило заключение Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства о согласовании деятельности, предусмотренной материалами проектной документации по расчистке ручья. «Согласно вышеуказанному заключению должны быть исключены работы в акватории водного объекта в период нереста весенне-нерестующих видов рыб 20 апреля по 20 июня (пункт 2е „Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания“)», — говорится в ответе из правительства.

Что касается забора, его обещают демонтировать после окончания работ по расчистке русла ручья. «Согласно договору установлен срок окончания выполнения работ не позднее 15 ноября 2024 года (включительно)», — сообщили в пресс-службе.

Примерно такой же ответ пришёл из регионального управления Росрыболовства. Помимо ссылок на «Положение о мерах по сохранению водных биоресурсов» там сообщили, что естественная среда обитания рыбы — водная, и без неё рыбы нереститься не могут. «Однако следует отметить, что нерест водных биологических ресурсов может осуществляться на всей протяженности водного объекта, — говорится в ответе. — Диапазон адаптаций рыб к условиям откладывания икры очень широк: от кладок на водной растительности, каменистом грунте до нереста в приливно — отливной зоне. Икра рыб, выметаемая в разных экологических условиях, имеет ряд приспособительных особенностей: различают икринки пелагические (плавающие), донные (приклеиваемые к подводным предметам или не клейкие, лежащие на грунте), придонные».





При этом чиновники обратили внимание, что рыба в ручье может быть, но просто её не видно, поскольку «дыхание рыб происходит растворенным кислородом в воде, если концентрация кислорода в воде нормальная, то рыбы не выплывают на поверхность водного объекта».

Что же касается каких-либо конкретных исследований о наличии или отсутствии рыбы в Литовском ручье, то на этот вопрос ответа не последовало. По всей видимости, они не проводились.

Текст: Анна Горбунова, Оксана Майтакова, фото, видео: Анна Горбунова