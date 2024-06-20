На ул. Радищева планируют заменить почти 1 км канализационного коллектора

На ул. Радищева в Калининграде планируют заменить почти 1 км канализационного коллектора. Об этом сообщила пресс-служба областного «Водоканала».



Организация заключила договор на выполнение аварийно-восстановительных работ. Планируется заменить около 800 метров трубы.

«Подрядчик выполнит работы на участке ул. Радищева от проспекта Победы (ориентир — бывшее трамвайное кольцо) до дома № 62. Сейчас разрабатывается проект организации дорожного движения. Планируемый старт работ — июль, срок окончания работ — февраль 2025 года», — сообщили в «Водоканале».

«Работы по восстановлению дорожного покрытия на ул.Радищева выполнят в соответствии с требованиями муниципального казённого учреждения г. Калининграда «Городское дорожное строительство и ремонт», — добавили в пресс-службе организации.

Как сообщалось ранее, авария на коллекторе сохранила брусчатку на ул. Радищева. Горвласти намерены разорвать контракт с черняховской компанией «Вираж», собиравшейся заменить её на асфальт. Контракт по ремонту улицы Радищева был приостановлен в феврале этого года, из-за чего подрядчику был продлён срок его выполнения на весь период приостановки.

Ранее власти Калининграда сообщали, что основанием для снятия брусчатки на Радищева стал шум.