Фахверковый памятник с современной сценой: как ремонтируют ДК в Янтарном (фото)

В Янтарном продолжается капитальный ремонт дома культуры имени Рожкова, признанного в 2007 году объектом культурного наследия местного значения. О том, как идут работы по сохранению бывшего кинотеатра, построенного в начале XX века (работы проводятся в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий), рассказал глава администрации Янтарного Артур Крупин.



«По проекту подрядчик отремонтирует внутренние помещения и фасады здания, заменит фундамент и крышу. Для маломобильных граждан установим специальный лифт-подъёмник. Дом культуры оснастим новым сценическим, звуковым и световым оборудованием. Также полностью заменим сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, установим пожарную защиту, видеонаблюдение, отопление и вентиляцию», — сообщил Крупин.

Завершение капитального ремонта запланировано на июнь 2025 года. При этом, ранее сообщалось, что окончание работ подрядчик планирует на декабрь 2025 года.

Фото: пресс-служба администрации Янтарного

Новость о том, что здание старинного кинотеатра собираются отреставрировать, появилась в январе. В августе областные власти сформировали охранные зоны для него и для соседнего «Шлосс-отеля». Это предполагает ограничения при эксплуатации зданий и прилегающих территорий. Так, например, рядом с этими зданиями-памятниками нельзя возводить капитальные постройки, устанавливать рекламные баннеры или телевизионные вышки, размещать кондиционеры, самовольно высаживать или рубить деревья. Проект реконструкции почти за 4 млн рублей в 2020 году разработала компания «Лестер».