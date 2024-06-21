На пляже в Янтарном приступили к обустройству сцены для выступлений

На пляже в посёлке Янтарном приступили к обустройству сцены для концертов и выступлений. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Артур Крупин.

На данный момент завершаются работы по строительству основания. Сцена появится возле первой спасательной станции, её размеры — 32 на 14 метров.

«Сцена предназначена для организации концертов, в том числе и для проведения фестиваля „Классика на морском берегу“. <...> Установка сцены не является капитальным строением. Поэтому прошу отдыхающих не переживать за состояние прибрежной зоны», — написал Крупин.

В 2024 году Янтарный впервые за 8 лет не подал заявку на международный «Голубой флаг», причиной стала международная обстановка. Пляж в Янтарном был первым в России, получившим «Голубой флаг», он удостаивался этой награды ежегодно с 2016 года. В этом же году муниципалитет решил оформить российский аналог награды — «Синий флаг», который получают «пляжи высшей категории».