Городские власти не разрешили митинг за сохранение «блошки» из-за эпидситуации

Власти города отказали торговцам с блошиного рынка в проведении митинга из-за эпидемиологической ситуации в Калининграда. Документ имеется в распоряжении редакции «Нового Калининграда».

Согласно документу, «в период эпидемиологического подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сохраняющейся тенденции увеличения числа заболевших новой коронавирусной инфекцией проведение массовых мероприятий нецелесообразно».

При этом, как говорится в ответе, власти не отказывают полностью торговцам с блошиного рынка в проведении акции. Активисты вновь могут подать уведомление о митинге в администрацию после улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Калининграде.

Напомним, что на улице Пролетарской, в районе перекрестка с пешеходной улицей Профессора Баранова, в пятницу, 14 июня, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок. В результате этого торговцы заявили о намерении организовать массовое собрание, чтобы выразить свою позицию насчёт сохранения места блошиного рынка.