На проект расчистки русла реки Товарной в Калининграде выделили 18 млн руб.

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На разработку проектной документации для расчистки русла реки Товарной в Калининграде выделили 18 млн рублей.. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

В техническом задании указано, что исполнитель работы в срок до 30 сентября 2025 года должен предусмотреть в проекте расчистку русла от донных отложений, сохранение существующего рельефа реки, восстановление растительного слоя в местах расчистки и после неё, определение параметров реки по результатам инженерных изысканий и удаление зелёных насаждений при необходимости.

Длина русла составляет 14 км. Начало участка расчистки — от места пересечения реки Товарной с рекой Лесной, конец — здание № 2Жк4 по улице Транспортной. Заказчиком документации является ГАУ КО «Экологический центр „ЕКАТ-Калининград“». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18,1 млн рублей. Подрядчика определят 2 июля.

Сейчас идёт расчистка поймы Литовского ручья, которая началась в декабре. Планируется, что в ходе работ приведут в порядок участок русла протяженностью 2,7 километров и изымут 17 903,85 м3 донных отложений. Также в процессе расчистки в случае выявления незаконных выпусков будет производиться их ликвидация. Ранее городские власти сообщали, что проблемы с Литовским ручьем во многом способствовали затоплению территории стадиона «Красная звезда». Выяснилось, что ручей шириной в три-четыре метра ближе к устью сужается до полутора метров.

Весной работы приостановили. Власти заявили, что это связано с нерестом рыбы в водоёме. Корреспондент «Нового Калининграда» выяснял, есть ли она там на самом деле.

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